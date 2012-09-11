تاکسیرانان برگزیده همدان تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر جواد زارعی افزود: این جشنواره با هدف تقویت اخلاق حرفه ای تاکسیرانان در همدان و احترام به زحمات و خدمات این قشر برگزار خواهد شد.

زارعی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی، معرفی و تشویق تاکسیرانان ممتاز شهر همدان دانست و گفت: سازمان تاکسیرانی مهمترین وظیفه خود را ارتقا فرهنگ رفتاری تاکسیرانان و تقویت اخلاق حرفه ای این قشر اثرگذار می داند.

وی با بیان اینکه تعداد رانندگان فعال و برگزیده در این شهر کم نیست ابراز امیدواری کرد با برگزاری این جشنواره ارزشها و نکات مثبت این مجموعه نهادینه شود.

زارعی در ادامه عنوان کرد: محورهای انتخاب تاکسیرانان برگزیده شامل تاکسیرانانی که بیشترین تشویق را از سوی شهروندان و بازرسان افتخاری کسب کنند، تاکسیرانانی که در سالجاری در سطح بین المللی، کشوری، استانی و شهرستانی در زمینه های فرهنگی، ورزشی و هنری، تالیف کتاب یا مقاله، مسابقات قرآنی و نهج البلاغه و سایر رشته ها افتخار کسب کرده باشند و تاکسیرانانی که واجد یک ویژگی و یا تخصص خاص مانند حافظ قرآن، نهج البلاغه، ادیب، شاعر، هنرمند و ورزشکار باشند.

زارعی اظهارکرد: جوایز این جشنواره شامل کمک هزینه سفر حج عمره، کمک هزینه سفر عتبات عالیات، کمک هزینه تحصیلی، سکه طلا و جوایز نفیس دیگر است.