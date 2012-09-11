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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

طی روزهای گذشته/

آغاز تمرینات تیم هندبال ذوب‌آهن/ در انتظار تصمیم باشگاه

آغاز تمرینات تیم هندبال ذوب‌آهن/ در انتظار تصمیم باشگاه

اصفهان – خبرگزاری مهر: تمرینات تیم ذوب‌آهن آغاز شده و بازیکنان ذوب‌آهن برای حضور یا عدم حضور خود در مسابقات لیگ برتر هندبال در انتظار تصمیمات مسئولان ذوب‌آهن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات ذوب‌آهن برای حضور در مسابقات لیگ برتر از چند روز پیش آغاز شده و بازیکنان ذوب‌آهن طی روزهای گذشته به صورت دسته‌جمعی در تمرینات ذوب‌آهن شرکت می‌کنند.

با توجه به اینکه تکلیف تیم‌های بسکتبال و هندبال ذوب‌آهن هنوز مشخص نشده، بازیکنان این تیم فعلا بدون سرمربی و زیر نظر یک مدیر فنی به تمرین می‌پردازند تا تکلیف این تیم برای حضور یا عدم حضور در لیگ برتر مشخص شود.

قرار است مسئولان هیئت هندبال اصفهان و اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان زمینه حضور دوباره تیم هندبال ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر را فراهم آوردند.

در تمرینات ذوب‌آهن اکثر بازیکنان این تیم اصفهانی حضور دارند و قرار است طی روزهای آینده وضعیت سرمربی این تیم نیز مشخص شود.

طبق اعلام مسئولان فدراسیون هندبال، لیگ برتر هندبال از 31 شهریور آغاز می‌شود.

کد مطلب 1694470

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