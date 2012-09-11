به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات ذوب‌آهن برای حضور در مسابقات لیگ برتر از چند روز پیش آغاز شده و بازیکنان ذوب‌آهن طی روزهای گذشته به صورت دسته‌جمعی در تمرینات ذوب‌آهن شرکت می‌کنند.

با توجه به اینکه تکلیف تیم‌های بسکتبال و هندبال ذوب‌آهن هنوز مشخص نشده، بازیکنان این تیم فعلا بدون سرمربی و زیر نظر یک مدیر فنی به تمرین می‌پردازند تا تکلیف این تیم برای حضور یا عدم حضور در لیگ برتر مشخص شود.

قرار است مسئولان هیئت هندبال اصفهان و اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان زمینه حضور دوباره تیم هندبال ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر را فراهم آوردند.

در تمرینات ذوب‌آهن اکثر بازیکنان این تیم اصفهانی حضور دارند و قرار است طی روزهای آینده وضعیت سرمربی این تیم نیز مشخص شود.

طبق اعلام مسئولان فدراسیون هندبال، لیگ برتر هندبال از 31 شهریور آغاز می‌شود.