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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

آژیده رئیس دانشگاه تبریز می شود/ نصرتی معاون سیاسی امنیتی استاندار

آژیده رئیس دانشگاه تبریز می شود/ نصرتی معاون سیاسی امنیتی استاندار

تبریز - خبرگزاری مهر: طی امروز و دیروز عزل و نصب های گوناگون در سطح استانداری و ادارات آذربایجان شرقی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است که اصلی ترین آن استعفای رئیس دانشگاه تبریز و جایگزینی معاون سیاسی امنیتی استاندار به جای وی بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، دیروز سید محمد تقی علوی با تقدیم استعفای خود از ریاست دانشگاه تبریز کناره گرفت و پرویز آژیده که دارای مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی است و پیش از این نیز سابقه معاونت سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و ریاست مرکز نخبگان استان را بر عهده داشت به جای وی منصوب شد.

قرار است سردار سرتیپ دوم محمدعلی نصرتی فرمانده فعلی نیروی انتظامی آذربایجان غربی به سمت معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی منصوب شود.

همچنین امروز رحمان شریفی مدیرکل گمرک تبریز بعد از 36 سال از این شغل بازنشسته شد و ناصر رمضانی مدیر گمرک جلفا از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت به این سمت انتخاب شد.

موج تغییر مدیران در آذربایجان شرقی گویا همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1694471

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