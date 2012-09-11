تامین معیشت روستائیان از راهبردهای مهم در توسعه مناطق روستایی است

محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رونق تولید بیش از پیش باید تلاش کرد و خدمات بیشتری را به روستائیان ارائه داد.

وی همچنین بر لزوم حفظ بافتهای مناطق روستایی تاکید کرد و اظهارداشت: روستاها بسترهای مناسبی برای توسعه گردشگری هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صنایع دستی را یکی از شاخه ‌های پربار اقتصاد روستایی دانست و گفت: این صنعت نقش و اهمیت بسزایی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش‌ فقر در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه بیکاری از مهمترین چالشهای اقتصادی جامعه است، افزود: همواره افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ ترین اهداف برنامه ‌های اقتصادی نظام بوده است.

رهبری املشی با اعلام اینکه بین صنایع لبنی، بازاریابی محصولات دامی، ایجاد اشتغال و افزایش‌ درامد روستائیان همبستگی عمیقی وجود دارد، اظهارداشت: ایجاد و توسعه صنایع لبنی باعث ایجاد اشتغال، افزایش تعداد کارکنان‌ واحدهای صنعتی و همچنین گسترش فعالیتهای دامداری در استان خواهد شد.

وی افزود: بخش کشاورزی به عنوان مهمترین فعالیت اقتصادی منطقه با مشکلات اساسی از قبیل عدم بازاریابی مناسب، بالا بودن ضایعات، پائین‌ بودن قیمت محصولات و پائین بودن میزان تولید رو به‌ رو است که بخش عظیمی از این مشکلات با ایجاد صنایع فرآوری‌ محصولات کشاورزی قابل رفع است.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: همچنین بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه از قبیل نبود اشتغال کافی، بیکاری پنهان، پائین بودن سرانه زمین کشاورزی، پائین بودن درآمد و مانند آن با ایجاد فرآوری محصولات کشاورزی‌ بهبود می‌ یابد.