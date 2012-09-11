مانور زلزله در نهبندان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر نهبندان با برگزاری این مانور توان و آمادگی امدادگران و نجاتگران را در مقابله با حوادث طبیعی ارزیابی کرد.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به زمین لرزه های دو هفته اخیر در استان و آماده باش کامل امدادگران گفت: هدف از برگزاری این مانور محک زدن توان آماده شدن امدادگران برای اعزام به مناطق حادثه دیده بود.

مهدی محمدپور افزود: امدادگران و نجاتگران پس از اعلام وقوع زمین لرزه فرضی به آنها در کمترین زمان ممکن در جمعیت هلال احمر نهبندان حاضر شدند و اقدام به بارگیری اقلام و تجهیزات اولیه مورد نیاز در یک حادثه زلزله کردند.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز این مانور برگزار شده بود که امسال سرعت عمل و حضور امدادگران نسبت به سال قبل 70 درصد رشد داشت.

معاون عمرانی فرماندار نهبندان نیز با حضور در این مانور و در جمع امدادگران با بیان اینکه هلال احمر در همه حوادث طبیعی و غیر طبیعی در امر امدادرسانی پیشتاز است، گفت: تلاش و همت داوطلبانه اعضای این جمعیت صلح دوستی به منظور ارائه خدمات بشردوستانه قابل تقدیر و ستودنی است.