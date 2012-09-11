تغییر ماهیت حزب توسعه و عدالت/ حزب اردوغان اسلامگرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، " احسان داغی " تحلیلگر روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه با انتشار مطلبی در این روزنامه نوشت : حزب حاکم عدالت و توسعه که بعضی، آن را حزبی اسلامگرا می شناسند و روزی نماد و تجسم مطالبات مردم ترکیه برای تغییر بوده است دیگر آن حزب سال 2002 نیست که توانست تغییرات زیادی را برای ترکیه به ارمغان بیاورد.

به اعتقاد احسان داغی، حزب حاکم عدالت و توسعه در طول این سالها خودش دچار تغییرات هویتی شده است و دیگر آن حزب اسلامگرایی نیست که نماد و مانیفست تغییر برای مردم ترکیه بود.

تحلیلگر تودی زمان در خصوص ماهیت واقعی حزب عدالت و توسعه می نویسد : همواره درخصوص ماهیت این حزب بحث هایی بوده است برخی این حزب را اسلامگرا می دانند ، برخی دیگر این حزب را یک حزب راستگرای میانه می دانند در حالی که خود اعضای حزب عدالت و توسعه خودشان را یک حزب محافظه کار دموکراتیک می دانند، اما من و بسیاری از تحلیلگران معتقدیم این حزب در امور اجتماعی محافظه کار و در امور سیاسی لیبرال است.

بنا بر نوشته احسان داغی، حزب عدالت و توسعه هسته رهبری و گرایشهای اسلامی اش را از حزب اسلامی رفاه به ارث برده است و در عین حال گرایش زیادی به بخشهای اجتماعی غیر اسلامی و اصلاحات دموکراتیک با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا را داشته است که اصلاحات ارائه شده توسط این حزب بین سالهای 2002 تا 2005 بیانگر کامل التزام این حزب به الگوی لیبرال دموکراسی است.