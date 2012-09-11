ایجاد حلقه صالحین و ستاد امر به محروف محله ای در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس سیاه مرزکویی بعد از ظهر سه شنبه در جمع فرماندهای پایگاههای بسیج شهرستان تصریح کرد: نقش سازندگی نماز به خصوص در نماز جماعت و آن هم در مسجد بسیار حائز اهمیت است تا جایی که بهترین و مؤثرترین مناسک دینی در مسیر خودسازی و رسیدن به کمال الهی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان با اشاره به اینکه پس از ایجاد حلقههای صالحین، افراد باید سعی کنند تا خودشان را به حلقههای صدیقین تبدیل کنند، در خصوص ستادهای امر به معروف و نهی از منکر محلهای خاطرنشان کرد: این ستاد متشکل از روحانی مسجد، هیئت امنا و فرمانده پایگاه برادران و خواهران مسجد خواهد بود.
سیاهمرزکویی ادامه داد: اگر هر کسی در محله خود احساس تکلیف کند و به خودسازی محله خود بپردازد و این شرایط به گونهای پیش رود که مرکز تصمیمگیری محله، مسجد با محوریت روحانی شود، قطعا نتیجه مناسبی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مسجد محل تعلیم و تربیت اخلاق و عقاید ناب اسلامی است، افزود: مسجد محور کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و محلی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان مسجد را منبع اصلی قدرت بسیج دانست و خاطرنشان کرد: اصلیترین برنامه بسیج، حضور موثر و مستمر در مساجد و تقویت حضور در برنامههای جانبی است.
وی حضور جوانان در مساجد را مهم اعلام کرد و تصریح کرد: مسجدی که در آن جوان حضور داشته باشد و پیرو آن، جوان انقلابی از آن خارج شود، قطعا برای بدخواهان و استکبار جهانی سنگین و مشکلآفرین خواهد بود.
سیاهمرزکویی ادامه داد: اکنون باید همچون دهه اول انقلاب اسلامی، جوانان انقلابی، عاشورایی و جهادی تربیت کرده و تحویل جامعه دهیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان وحدت رویه و هدفمندی مشترک بین روحانیون، هیئت امنا و پایگاههای بسیج را رمز موفقیت رسیدن به این مهم دانست.
حجت الاسلام سلیمانی سرپرست اداره اوقاف شهرستان گرگان در این گردهمایی گفت : مسجد کانون ایمان و تقوا و محیط پاکی و قداست و مرکز تبلور عبودیت و نیایش در برابر پروردگار جهان است .
سلیمانی خاطرنشان کرد: نگاه اوقاف نگاه فرهنگی است ، قوانین و نظارت بر هیئت امنای مساجد به عهده اداره اوقاف است که در اماکن مذهبی از سه الی 5 نفر بعنوان هیئت امنا که توسط مردم انتخاب می شوند .
وی افزود : روحانیون مساجد، هیئت امنا و بسیجیان باید در فضایی صمیمانه و با تعامل بالا، شرایط همافزایی در شرایط لازم را فراهم آورند.
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