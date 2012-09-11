ایجاد حلقه صالحین و ستاد امر به محروف محله ای در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس سیاه مرزکویی بعد از ظهر سه شنبه در جمع فرماندهای پایگاههای بسیج شهرستان تصریح کرد:‌ نقش سازندگی نماز به خصوص در نماز جماعت و آن هم در مسجد بسیار حائز اهمیت است تا جایی که بهترین و مؤثرترین مناسک دینی در مسیر خودسازی و رسیدن به کمال الهی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان با اشاره به اینکه پس از ایجاد حلقه‎های صالحین، افراد باید سعی کنند تا خودشان را به حلقه‎های صدیقین تبدیل کنند، در خصوص ستادهای امر به معروف و نهی از منکر محله‎ای خاطرنشان کرد: این ستاد متشکل از روحانی مسجد، هیئت امنا و فرمانده پایگاه برادران و خواهران مسجد خواهد بود.

سیاه‎مرزکویی ادامه داد: اگر هر کسی در محله خود احساس تکلیف کند و به خودسازی محله خود بپردازد و این شرایط به گونه‎ای پیش رود که مرکز تصمیم‎گیری محله، مسجد با محوریت روحانی شود، قطعا نتیجه مناسبی در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مسجد محل تعلیم و تربیت اخلاق و عقاید ناب اسلامی است، افزود: مسجد محور کاهش ناهنجاری‎های اجتماعی و محلی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان مسجد را منبع اصلی قدرت بسیج دانست و خاطرنشان کرد: اصلی‎ترین برنامه بسیج، حضور موثر و مستمر در مساجد و تقویت حضور در برنامه‎های جانبی است.

وی حضور جوانان در مساجد را مهم اعلام کرد و تصریح کرد: مسجدی که در آن جوان حضور داشته باشد و پیرو آن، جوان انقلابی از آن خارج شود، قطعا برای بدخواهان و استکبار جهانی سنگین و مشکل‎آفرین خواهد بود.

سیاه‎مرزکویی ادامه داد: اکنون باید همچون دهه اول انقلاب اسلامی، جوانان انقلابی، عاشورایی و جهادی تربیت کرده و تحویل جامعه دهیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان وحدت رویه و هدفمندی مشترک بین روحانیون، هیئت امنا و پایگاه‎های بسیج را رمز موفقیت رسیدن به این مهم دانست.

حجت الاسلام سلیمانی سرپرست اداره اوقاف شهرستان گرگان در این گردهمایی گفت : مسجد کانون ایمان و تقوا و محیط پاکی و قداست و مرکز تبلور عبودیت و نیایش در برابر پروردگار جهان است .

سلیمانی خاطرنشان کرد: نگاه اوقاف نگاه فرهنگی است ، قوانین و نظارت بر هیئت امنای مساجد به عهده اداره اوقاف است که در اماکن مذهبی از سه الی 5 نفر بعنوان هیئت امنا که توسط مردم انتخاب می شوند .

وی افزود : روحانیون مساجد، هیئت امنا و بسیجیان باید در فضایی صمیمانه و با تعامل بالا، شرایط هم‎افزایی در شرایط لازم را فراهم آورند.