۴۰۰ برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری بعداز ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: در اولین روز از هفته دفاع مقدس رژه مقتدرانه نیروهای مسلح با حضور ۳۰ گروهان در بلوار عدل یاسوج برگزار می شود.

وی با اشاره به نقش عشایر در هشت سال جنگ تحمیلی، اظهار داشت: عشایر استان هم در این رژه دوشادوش نیروهای مسلح حضور دارند.

امیری افزود: همچنین رژه گروه های نمونه بسیج، آزادگان، جانبازان، خانواده شهدا در این روز تداعی وحدت و نمایش حضور همه اقشار مختلف در دفاع از کیان انقلاب اسلامی است.

وی روز دوم هفته دفاع مقدس را روز حضور پاسداران و مسئولان فرهنگی در بین دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در این روز زنگ دفاع مقدس در مدارس استان به صدا در می آید و ارزشها و دستاوردهای هشت دفاع مقدس برای دانش آموزان تبیین می شود.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: روز سوم، روز جوان، آمادگی دفاعی و سربازان نام دارد که در این روز مسابقات مختلف فرهنگی در زمینه های مختلف برای دانش آموزان و سربازان برگزار می شود.

وی روز چهارم، را روز زنان، ارزشهای اسلامی و پایداری ملی عنوان کرد و افزود: توجه به نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس و تبیین آن از مهمترین برنامه های این روز است.

امیری همچنین روز پنجم را روز وحدت، استکبارستیزی و بیداری اسلامی دانست و بیان داشت: روزششم هم روز خدمت دهی جامعه پزشکی بسیج در بخش محروم لوداب است که در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت دهی به مناطق محروم برگزار می شود.

فرمانده سپاه فتح استان روز هفتم را روز برگزاری رزمایش ثامن الائمه اعلام کرد و گفت: در این رزمایش عملیات تپه "بازی دراز" بازسازی می شود.

وی غبارروبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

