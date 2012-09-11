375 مبلغ در ایام صادقیه به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی از اعزام 375 مبلغ به مناسبت شهادت امام صادق (ع) به نقاط مختلف استان خبر داد.

حجت ‌الاسلام علی کوثری ‌نیا با تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: این مبلغان از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه قم و مشهد، طرح هجرت، روحانیان مستقر در روستاها و همچنین مبلغان بومی استان به مناطق مورد نظر اعزام می‌ شوند.

کوثری‌ نیا برگزاری نماز جماعت، وعظ و خطابه، سخنرانی پیرامون سیره و روش امام جعفر صادق(ع) و تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه را از جمله برنامه‌های مهم تبلیغی روحانیان اعزامی دانست.

وی بصیرت و آگاهی‌ بخشی به جامعه، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوعات مختلف به‌ عنوان دیگر برنامه‌ های تبلیغی مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی در ایام صادقیه عنوان کرد.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی هدف از اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان را ترویج مسائل دینی و آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با شخصیت امام جعفر صادق (ع) عنوان کرد و گفت: مبلغان باید به بیان احکام، تفسیر، سخنرانی، اقامه نماز جماعت، برگزاری کلاس‌های احکام و اخلاق و آموزش نماز توجه بیشتری داشته باشند.

مساجد و هیئت های مذهبی کانون بصیرت‌افزایی و آموزش باشند

مسئول تشکل‌ های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان ‌جنوبی بر لزوم بصیرت ‌افزایی و آموزش در مساجد و هیئت‌های مذهبی تأکید کرد.

حجت ‌الاسلام احمد رضایی صبح سه شنبه 21 شهریور 91 ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: مراسم روز شهادت رئیس مذهب شیعه هر سال با حضور دستجات عزاداری و زنجیرزنی هیئت‌های مذهبی و مـردم بیرجند با‌شکوه خاصی در استان برپا می ‌شود.

وی ادامه داد: به همین مناسبت در مساجد خراسان جنوبی مراسم سینه ‌زنی سنتی و نوحه‌ خوانی باشکوه خاصی برپا می ‌شود و مردم شهرستان‌ها در این عزاداری‌ها شرکت و به اهل بیت (ع) ابراز علاقه می ‌کنند.

مسئول تشکل‌ های دینی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: مسئولان و بویژه ائمه جماعات در مساجد نباید از سیاست و مسائل حکومت اسلامی غافل شوند بلکه باید جوانان بسیجی و هیئتی را همانند فرزندان خود بدانند.

رضایی به توطئه دشمنان نظام اشاره کرد و افزود: آمریکا با این همه شاخ و شانه ‌ای که می ‌کشد جرأت نمی ‌کند وارد ایران شود زیرا می ‌داند حضور جوانان هیئتی و بسیجی ولایت‌مدار در مساجد، پایگاه مقاومت مردمی علیه آنان است.

وی بر لزوم بصیرت ‌افزایی و آموزش در مساجد و هیئت ‌های مذهبی تاکید کرد و گفت: مسجد باید کانون بصیرت‌افزایی و آموزش باشد.

مسئول تشکل‌های دینی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان ‌جنوبی تصریح کرد: مردم باید مسجد را گره‌ گشای امور بدانند و به آن خوش‌بین باشند و از هر کاری که مردم را به مسجد بدبین می ‌کند، پرهیز کنند.

رضایی به تشکیل حلقه ‌های قرآنی در مساجد اشاره کرد و افزود: باید برای تقویت پایه‌ های اعتقادی مردم قرآن را محور قرار دهیم و آنان را به درک قرآن تشویق کنیم.

وی ادامه داد: بهترین موقعیت و مکان برای بصیرت و آگاهی بخشیدن مردم از فتنه‌ها و همچنین توطئه ‌های دشمنان شهادت‌ها و ولادت‌های امامان در مساجد و حسینیه‌ ها است.

حجت الاسلام رضایی، سفارش‌های امام صادق (ع) به شیعیان در ارتباط با زندگی شخصی و اجتماعی را نشانه توجه آن امام به همه مسائل امت اسلامی دانست و افزود: خواندن نماز و قرآن در مساجد، احیای مذهب حق، مجاورت با برادران دینی، پیشه کردن صبر و حلم و غافل نبودن از یاد خدا از جمله سفارش‌های مهم امام صادق (ع) به شیعیان است.