برگزاری جام ربات های جنگجو در استان مرکزی/فرصتی برای شناسایی استعدادها

به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی، اولین جام ربات های جنگجو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی برگزار شد.
مجتمع فرهنگی هنری اراک در پارک آزادی از صبح امروز تا کنون میزبان کودکان و نوجوانانی است که ساخته های ذهن و دست خود را برای رقابت آورده اند.
صدای تشویق گرو ه ها، نگاه های پدران و مادران بر روی سن، گریه گروه هایی که حذف شدند، جیغ های گروه های صعود کننده هیجان خاصی به سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اراک داده است.
فعالیت های هیجانی و خلاق حق نوجوانان است
محمدتقی حقی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در ردیف اول نشسته و تمام مسابقات را دنبال می کند، او در خصوص اولین جام ربات های جنگجو در استان مرکزی می گوید: این مسابقات به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی و با همکاری انجمن رباتیک ایران برای اولین بار در استان مرکزی برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه دوره های آموزش رباتیک در ایام تابستان جهت اعضای مراکز کانون ها بپا بوده است، اضافه می کند: فعالیت های هیجانی و خلاق بیشتر مورد توجه نوجوانان است و نوجوانان از دوره های آموزشی ربات استقبال خوبی داشتند.
حق می گوید: امیدواریم این مسابقات تشویق خوبی جهت حرکت برای آینده در این زمینه باشد.
آموزش های علمی برای بازدهی بالا
وی معتقد است: برای آموزش های علمی، هنری و فرهنگی باید از مربیان و نیروهای متخصص و کارآمد استفاده کرد تا بازدهی بالا رود و در این راستا از اعضای انجمن رباتیک ایران جهت آموزش اعضا کانون استفاده شد.
امیر محمد محمودی که 15 سال دارد و با ربات استقلال در این جام حضور دارد می گوید: به تنهایی رباتم را طراحی کرده ام و به کارهای برقی علاقه دارم. او اضافه می کند: می خواهم در آینده ماشینی طراحی کنم که به سوخت نیاز نداشته باشد.
مهدی عابدی، 14 ساله که با ربات جنگجو فوق العاده یا extraاز شهرستان آشتیان دراین جام شرکت کرده است می گوید: پس از پیروزی در مرحله شهرستانی به این مرحله رسیده است.
وی به ساخت ربات و دنیای آن علاقه دارد مهدی رباتش را با همکاری پدرش ساخته و رباتش علاوه بر حرکت رو به جلو و عقب حرکت چرخشی نیز دارد.
عابدی می گوید: دوست دارد در آینده پزشک یا مکانیک شود.
خواهر و بردار با ربات جنگی
امیرحسین و فائزه زلفیگل خواهر و برادری هستند که با ربات جنگجوی sevenبه این جام راه پیدا کرده اند.
امیرحسین که دوست دارد در آینده مهندس مکانیک شود می گوید: ربات را باکمک پدرم ساختیم و ربات ما علاوه بر حرکت تیغه گردان نیز دارد.
فائزه نیز می گوید: ساخت ربات یک ماه طول کشیده است و من علاقمند به ساخت ربات هستم و رشته ام ریاضی است و می خواهم این کار را ادامه دهم.
گروه امیرحسین اوسطی و عرفان طهماسبی با ربات انرژی هم توانسته اند به این جام راه پیدا کنند.
امیرمحمد می گوید: استاد خوبی داشتیم و او باعث انگیزه بیشتر ما می شد.
وی معتقد است که رباتشان از سرعت بالایی برخوردار است. امیر محمد می خواهد در آینده خلبان شود.
عرفان نیز می گوید: به سفارش دایی ام به این دوره ها رفتم و دوست دارم در آینده برق صنعتی را تا دکترا ادامه دهم.
جام ربات جنگجو فرصتی جهت شناسایی اعضای مستعد در زمینه ربات است
فریبا نوروزیه، مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اراک در خصوص این مسابقات می گوید: دوره های آموزش رباتیک به منظور پر کردن اوقات فراغت اعضا و ایجاد پویایی در فضای علمی برگزار شد .
وی جام ربات های جنگجو را فرصتی برای ایجاد فضای رقابتی و رشد سطح علمی می خواند و معتقد است: در این چنین مسابقاتی اعضای مستعد در زمینه ربات شناسایی و زمینه جهت آموزش بیشترو حمایت از تولیداتشان فراهم می شود.
وی می گوید: در این مسابقات 142 عضو دختر و پسر کانون های سراسر استان که در مراکز فرهنگی و هنری آشتیان، تفرش، محلات، فرمهین، مراکز شماره 4 و 5 اراک، مهاجران، شازند، دلیجان ، ساوه و سنجان تحت آموزش اساتید متخصص بوده اند شرکت دارند.
نوروزیه اینگونه ادامه می دهد: این مسابقات به صورت حذفی انجام تا در نهایت 3 گروه باقیمانده پایانی دردو بخش نوجوان و کودک بعنوان برگزیدگان انتخاب شوند.
دوره های ربات باعث جذب بیشتر اعضای پسر شد
سهرابی یکی از مربیان مرکز فرهنگی هنری محلات با بیان اینکه دوره های ربات باعث جذب بیشتر اعضای پسر شده است، می گوید: دوره های آموزش رباتیک فرصتی است تا پسران نیز به فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علاقه بیشتری نشان دهند، زیرا در حال حاضر اکثریت اعضای کانون ها را دختران تشکیل می دهند.
وی می گوید: کلاس های رباتیک با استقبال خوبی روبه رو شد و تعداد شرکتکنندگان و هیجان آن ها در این جام گویای آن است.
صدای تشویق و فریاد هنوز از سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی می آید. شرکت کنندگان به دورهای نهای نزدیک می شوند و صدای تشویق آنان فضا را پر کرده است.
نتایج مسابقات اعلام می شودمدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی اعلام نتایج را به روز دیگر موکول کرد.
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