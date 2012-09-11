برگزاری جام ربات های جنگجو در استان مرکزی/فرصتی برای شناسایی استعدادها

به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی، اولین جام ربات های جنگجو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی برگزار شد.

مجتمع فرهنگی هنری اراک در پارک آزادی از صبح امروز تا کنون میزبان کودکان و نوجوانانی است که ساخته های ذهن و دست خود را برای رقابت آورده اند.

صدای تشویق گرو ه ها، نگاه های پدران و مادران بر روی سن، گریه گروه هایی که حذف شدند، جیغ های گروه های صعود کننده هیجان خاصی به سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اراک داده است.

فعالیت های هیجانی و خلاق حق نوجوانان است

محمدتقی حقی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در ردیف اول نشسته و تمام مسابقات را دنبال می کند، او در خصوص اولین جام ربات های جنگجو در استان مرکزی می گوید: این مسابقات به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی و با همکاری انجمن رباتیک ایران برای اولین بار در استان مرکزی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دوره های آموزش رباتیک در ایام تابستان جهت اعضای مراکز کانون ها بپا بوده است، اضافه می کند: فعالیت های هیجانی و خلاق بیشتر مورد توجه نوجوانان است و نوجوانان از دوره های آموزشی ربات استقبال خوبی داشتند.

حق می گوید: امیدواریم این مسابقات تشویق خوبی جهت حرکت برای آینده در این زمینه باشد.

آموزش های علمی برای بازدهی بالا

وی معتقد است: برای آموزش های علمی، هنری و فرهنگی باید از مربیان و نیروهای متخصص و کارآمد استفاده کرد تا بازدهی بالا رود و در این راستا از اعضای انجمن رباتیک ایران جهت آموزش اعضا کانون استفاده شد.

حقی می گوید: هدف از فعال کردن این بخش تشویق نوجوانان برای حضور پررنگ تر در کانون است، زیرا اغلب مراجعین کانون کودکان هستند و این فرصتی ارزنده جهت حضور بیشتر نوجوانان و افزایش روح خلاقیت، تحرک، شادابی و آموزش فعالیت های گروهی را به دنبال دارد.

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