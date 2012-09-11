گروه تماس منطقه ای درباره سوریه می تواند نقش مثبت ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "احمد صوان" تحلیلگر سوری گفت : گروه تماس درباره سوریه شامل ترکیه، عربستان، ایران و مصر می تواند نقش مهمی برای حل بحران سوریه ایفا کند.

وی افزود: ترکیب گروه متوازن است و می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد به ویژه اینکه کشورهایی را در بر می گیرد که مشکل سوریه را درک می کنند.

این تحلیلگر سوری بیان کرد: طرح تشکیل گروه تماس طرحی ایرانی است نه مصری. اما درباره نقش مصر امیدواریم که محمد مرسی رئیس جمهور همه مصری ها باشد و نه سخنگوی گروه اخوان المسلمین به ویژه اینکه این گروه در سوریه می جنگند و اقدامات تروریستی مشابه القاعده انجام می دهد.

خبر دیگر اینکه رجاء الناصر رئیس کمیته آماده سازی نشست موسوم به نجات سوریه از تعویق این نشست از 12 سپتامبر جاری به 23 سپتامبر خبر داد.

وی اعتراف کرد: به علت مهیا نبودن شرایط لازم برای برگزاری این نشست در موعد مقرر برگزاری آن به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تحولات خاورمیانه به ویژه موضوع سوریه و فلسطین را بررسی کرد.