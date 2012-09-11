  1. اقتصاد
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

هیئت مدیره جدید خانه صنعت جوانان ایران انتخاب شدند

در نشست مجمع عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران که با حضور نزدیک به یکصدنفر از اعضا برگزار شد، 9نفر اعضای هیئت مدیره و بازرس این تشکل انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، 24 نفر داوطلب عضویت در هیئت مدیره این تشکل بودند که 9 نفر به شرح ذیل حائز اکثریت آرا شده و به مدت 3 سال به عضویت هیئت مدیره درآمدند:
 
اعضای اصلی

 - سید علی صدری        
 - محسن امینی             
 - حامد پاک طینت         
 -  امید حیدریان            
 - سعید هندویی             
 - شهرام شریف دلجویی   
 - علیرضا قدرتی           
 - احسان حوایی            
 - پیمان پژوهنده    
        
اعضای علی البدل

 - مهدی والوزی                 
 - محمد رضا مهری            

همچنین از بین 2 داوطلب برای بازرس، عبدالمهدی اجلالی به عنوان بازرس اصلی و آرمان خالقی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از سال 83 فعالیت خود را به عنوان یک تشکل صنعتی آغاز کرده است.

کد مطلب 1694487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها