هیئت مدیره جدید خانه صنعت جوانان ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، 24 نفر داوطلب عضویت در هیئت مدیره این تشکل بودند که 9 نفر به شرح ذیل حائز اکثریت آرا شده و به مدت 3 سال به عضویت هیئت مدیره درآمدند:



اعضای اصلی



- سید علی صدری

- محسن امینی

- حامد پاک طینت

- امید حیدریان

- سعید هندویی

- شهرام شریف دلجویی

- علیرضا قدرتی

- احسان حوایی

- پیمان پژوهنده



اعضای علی البدل



- مهدی والوزی

- محمد رضا مهری



همچنین از بین 2 داوطلب برای بازرس، عبدالمهدی اجلالی به عنوان بازرس اصلی و آرمان خالقی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از سال 83 فعالیت خود را به عنوان یک تشکل صنعتی آغاز کرده است.