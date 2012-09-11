هیئت مدیره جدید خانه صنعت جوانان ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، 24 نفر داوطلب عضویت در هیئت مدیره این تشکل بودند که 9 نفر به شرح ذیل حائز اکثریت آرا شده و به مدت 3 سال به عضویت هیئت مدیره درآمدند:
اعضای اصلی
- سید علی صدری
- محسن امینی
- حامد پاک طینت
- امید حیدریان
- سعید هندویی
- شهرام شریف دلجویی
- علیرضا قدرتی
- احسان حوایی
- پیمان پژوهنده
اعضای علی البدل
- مهدی والوزی
- محمد رضا مهری
همچنین از بین 2 داوطلب برای بازرس، عبدالمهدی اجلالی به عنوان بازرس اصلی و آرمان خالقی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از سال 83 فعالیت خود را به عنوان یک تشکل صنعتی آغاز کرده است.
نظر شما