قرآن کریم در زندان بیرجند کتابت شد / افتتاح 20 مدرسه قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر زندان مرکزی بیرجند گفت: طرح کتابت قرآن مجید توسط 86 نفر از مددجویان خوشنویس در زندان مرکزی بیرجند انجام شد.

علی هاشمی انس گرفتن زندانیان با قرآن مجید را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در پایان هر صفحه زندانیان پیام قرآنی را که از آن صفحه فهمیده‌اند یادداشت می ‌کنند.

وی اظهار داشت: در این طرح زندانیان روزانه حداقل پنج ساعت در کنار قرآن هستند که بهترین و مهمترین هدف همین انس با قرآن است.

مدیر زندان مرکزی بیرجند گفت: برنامه‌ های هنری در زندان از جذابیت بسیار خوبی برخوردار است.

هاشمی افزود: برنامه‌ های فرهنگی در زندان برای مددجویان سرگرم کننده و مفید است و با توجه به جذابیتی که برنامه‌ های هنری دارد سعی ما بر این است که این برنامه ‌ها را گسترش دهیم.

وی یادآور شد: برنامه ‌های هنری با جذابیتی که دارد ما را برآن داشته است تا سعی کنیم این برنامه‌ ها را به صورت متنوع و دائم برای زندانیان اجرا کنیم.

افتتاح 20 مدرسه قرآنی در استان

رئیس اداره قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 106 مدرسه قرآنی در استان فعال است که 40 هزار دانش آموز در آن درس می خوانند.

حجت الاسلام علی حسینی در مراسم تجلیل از نخبگان مدارس قرآنی درمیان سهم این شهرستان را از مدارس خاص قرآن، دو آموزشگاه اعلام کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تقویت مدارس قرآنی، توسعه طرح ملی تلاوت نور، همسرایی نغمه های قرآنی و برگزاری مسابقات معارف و علوم قرآنی در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی بیان کرد: در سال تحصیلی جدید 20 مدرسه قرانی در استان خراسان جنوبی افتتاح می شود.

وی گفت: 28 دانش آموز این شهرستان موفق به کسب رتبه‌های برتر استانی در مسابقات قرانی شدند که چهار نفر آنان به مرحله کشوری راه یافتند.