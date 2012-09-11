"نان و دژبان" اولین تئاتر فاخر تایباد به روی صحنه رفت

محمد ناصر مودودی در حاشیه اولین اجرای نمایش نان دژبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اجرای این نمایش در راستای تئاتر برای مردم بوده و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد، انجمن هنرهای نمایشی تایباد، انجمن هنرهای نمایشی خرسان رضوی اداره هنرهای نمایشی خراسان رضوی کانون هنرمندان استان، موسسه فرهنگی و هنری آهنگ صبح پوشنگ، موسسه مطالعات ادبیات و محیط زیست مانا زیست برروی صحنه رفته است.

مودودی نویسنده و کارگردان نمایش نان و دژبان گفت: این نمایش در ستایش حکیم ابوالقاسم فردوسی و همسر بزرگوار ایشان در سه "ایپیزود" معاصر، هزار سال پیش و هزار و پانصد سال پیش است.

وی گفت: پژوهش این اثر حدود شش ماه و نگارش آن چهار ماه به طول انجامیده و متن حاضر ویراسته شانزدهم این اثر در طول سه سال گذشته است.

وی افزود: فاروق تیموریان، مجید محسنی، عزیز صفایی آریا مودودی و رحیم آشوری بازی سازان و محسن چهاریاری، زهرا تیموری و رحیم آشوری و سجاد شعیبی عوامل اجرای این نمایش بوده اند.

مودودی کارگردان این نمایش گفت: این تئاتر تا 25 شهریور به مدت 5 شب در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد بر روی صحنه می رود.