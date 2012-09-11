انهدام باند بزرگ جعل اسکناس و اسناد در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود میرفیضی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این عملیات، 9 مرد و زن در حین اسکناس جعلی دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در بازرسی از منزل، 48 برگ چک پول 500 هزار ریالی، اسکنر، پرینتر رنگی، طلاکوب، رایانه و مهر شماره زن، گواهینامه، کارت ملی و گواهی تحصیلی کشف و ضبط شد.

اعتراف به 18 فقره سرقت موتورسیکلت در گرگان

پنج سارق که با راه اندازی باندی اقدام به سرقت موتورسیکلت در گرگان می کردند، پس از دستگیری به 18 فقره سرقت اعتراف کردند.



در پی چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهر گرگان و ابراز نارضایتی شهروندان اکیپی زبده از مأموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان تلاش جهت شناسایی و دستگیری سارقان را آغاز کردند.



سرانجام پس از چند هفته تلاش و پیگیری مأموران موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق حرفه ای شدند، با دستگیری این سه سارق و اعتراف آنها به 10 فقره سرقت با همدستی دو سارق دیگر، مأموران به پیگری های خود ادامه داده و با دستگیری این دو متهم هشت فقره سرقت دیگر بر ملا شد.



کشف 11 فقره سرقت در آق قلا



فرمانده انتظامی آق قلا استان گلستان از دستگیری 3 سارق و کشف 11 فقره سرقت در سطح شهرستان طی 24 ساعت گذشته خبر داد.



سرهنگ علیرضا خواجه گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان روز گذشته طی یک عملیات پلیسی موفق به دستگیری سارق حرفه ای موتورسیکلت در سطح منطقه شدند که در بازرسی از منزل متهم تعداد 4 دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.



این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در تحقیقات تخصصی بعمل آمده به سرقت موتورسیکلت و سیم های کابل برق با همکاری دو نفر از همدستانش اعتراف کرد.



اعتراف سارق به 79 فقره وسائل داخل خودرو در گرگان

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری سارق حرفه ای و اعتراف وی به 79 فقره سرقت وسائل داخل خودرو خبر داد.



سرهنگ پاسدار علی عارف نژاد در خصوص جزئیات این خبر گفت: در پی افزایش سرقت وسائل داخل خودرو در سطح شهرستان گرگان مأموران کلانتری 12 تحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت در دستور کار قرار دادند.



وی گفت: پس از دو هفته کار اطلاعاتی و پلیسی دو روز پیش مأموران کلانتری 12 "شهید چمران" حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی مشاهده کردند مردی 31 ساله با استفاده از پیچ گوشتی مشغول باز کردن درب خودرویی در یکی از خیابانهای شهر می باشد پس از یک تعقیب و گریز موفق به دستگیری وی شدند.