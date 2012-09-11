فرهنگ غنی ایثار و شهادت باید در جامعه گسترش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی ظهر سه شنبه در مراسم یادبود شهدای نیروی انتظامی استان افزود: هشت سال دفاع مقدس مملو از پیروزی های بیدار و پنهان بوده است که فاتحان آنها شهدایی بودند که به به فرمان رهبری لبیک گفتند.

وی اظهار داشت: دفاع مقدس یاد و خاطره شهیدانی است که با خون خود درخت انقلاب را تنومند کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:در راستای ادامه مسیرراه شهیدان باید جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند و جوانان امروز راه آنها را ادامه دهند.

سردار شرفی افزود: در هر شرایطی باید فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور زنده نگاه داشت و آرمان های شهدا را برای نسل جوان جامعه تبیین کرد.

وی ، بر لزوم پاسداری از تمامیت ارضی نظام و آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: باید جوانان و جامعه بدانند که اقتدار و سربلندی ایران مرهون خون پاک شهیدان است و یاد و نام آنان باید در جای جای کشور جاری باشد.

فرمانده انتظامی استان زنجان در ادامه گفت:دشمن در حال حاضر با تهاجم فرهنگی وارد عرصه شده و می خواهد جوانان ما را نسبت به انقلاب بدگمان کند.



