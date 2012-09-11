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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

منظری توکلی:

سه شکارچی متخلف در رابر دستگیر شدند/ برخورد جدی با شکارچیان غیرمجاز

سه شکارچی متخلف در رابر دستگیر شدند/ برخورد جدی با شکارچیان غیرمجاز

رابر - خبرگزاری مهر: مسئول محیط زیست شهرستان رابر با اشاره به غنای محیط زیست در شهرستان رابر در غرب کرمان گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر سه شکارچی غیر مجاز در این شهرستان دستگیر شده اند.

محمد منظری توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان رابر یکی از زیباترین و متنوع ترین محیط زیست استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در این شهرستان شاهد وجود محیط زیست بکر و دست نخورده هستیم و به همین دلیل مکان مناسبی برای پرورش انواع حیوانات کمیاب در دشتها و منابع طبیعی این شهرستان است.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد سود جو از این موقعیت سوء استفاده می کنند و طی هفته گذشته نیز سه شکارچی متخلف پس از شکار یک راس "کل" در شهرستان رابر دستگیر شدند.

وی گفت: در این رابطه سه تفنگ غیرمجاز نیز کشف شده است.

منظری توکلی ادامه داد: باید در راستای جلوگیری از شکار غیر مجاز در جامعه فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.

کد مطلب 1694498

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