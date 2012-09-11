انتخاب دو ناحیه برای طرح ناحیه محوری در هر منطقه تا پایان مهرماه در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با تاکید بر تسریع انتخاب نواحی شهرداری های مناطق، اظهارداشت: فعالیت و عملکرد این نواحی منتخب باید بگونه ای باشد که جایگاه نواحی شهرداری در مناطق تا پایان سال جاری به طور کامل مشخص شود.

وی با بیان اینکه طرح ناحیه محوری متناسب با نیاز شهروندان، طراحی و برنامه ریزی شده است، گفت: انجام امور گسترده اداری به صورت محلی‌ امکان ارتقاء سطح خدمات رسانی و پاسخگویی سریع به نیاز شهروندان را ممکن می سازد و این همان موضوع مهمی است که در طرح ناحیه محوری دنبال می شود.

این مسئول تصریح کرد: از مباحث مهم دیگری که از اجرای این طرح حاصل می شود، امکان اصلاح برنامه‌ها و تطبیق آن با نیازهای متعدد و به حق شهروندان همچنین افزایش زمینه های مشارکت مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری است.



واگذاری فضاسازی دیوارهای مدارس از شهرداری به آموزش و پرورش

شهردار کلانشهر کرج از واگذاری فضاسازی دیوارهای مدارس از شهرداری به آموزش و پرورش خبر داد.

سید علی آقازاده اظهار داشت: طبق مصوبه جلسه شورای آموزش و پرورش استان البرز که در محل ستاد مرکزی شهرداری کرج برگزار شد، مقرر شد که فضاسازی و نقاشی دیوارهای مدارس مناطق 12 گانه که تا سال گذشته بر عهده شهرداری بود، به آموزش و پرورش واگذار شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، این مهم به صورت ابلاغیه ای به تمامی مناطق 12 گانه شهرداری اعلام و تاکید شده است که با آموزش و پرورش به صورت ویژه همکاری شود.

سرپرست تربیت بدنی و اماکن ورزشی شهرداری کرج معارفه شد

در مراسمی با حضور معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج ، از زحمات پهلوان مهدی محبی تجلیل و اردشیر درویشی به سمت سرپرست تربیت بدنی شهرداری کرج معارفه شد.

در این مراسم که با حضور مسئولین فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج در محل دفتر مدیریت باشگاه شهدا تربیت بدنی شهرداری کرج برگزار شد، معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج گفت: این نشست با هدف تغییر و تحول در چینش مدیریتی برگزار شد.



امید می رود با این تغییر و تحول بتوانیم در جهت اعتلای فرهنگ ورزش در کرج گامهای موثرتری را برداریم.



مصطفی رضا حسینی با بیان اینکه تغییر مدیران در همه ارگانها و نهادها امری طبیعی است، افزود: هدف از حضور در نهادها ارائه خدمت به شهروندان است.

خط کشی و نصب علائم راهنمایی رانندگی در مقابل مدارس دولتی کرج



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج از خط کشی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در مقابل مدارس دولتی این کلانشهر خبر داد.

مهرداد فیروزبخت اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش استان، مقرر شده است که از سوی این معاونت اقدامات لازم برای رفاه هرچه بیشتر دانش آموزان و رانندگان انجام شود.

وی افزود: در این راستا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج موظف شده است تا ورودی تمامی مدارس دولتی را تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید خط کشی عابر پیاده کند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در این زمینه علائم ترافیکی و هشدار دهنده نیز در مقابل مدارس دولتی مناطق 12 گانه شهرداری کرج نصب می شود.



سرویس مدارس با محوریت بهره گیری از ناوگان سازمان تاکسیرانی انجام می شود

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج با اشاره به آمادگی این سازمان برای صدور مجوز سرویس حمل و نقل دانش آموزان در فصل مدارس، اظهارداشت: سرویس مدارس با محوریت بهره گیری از ناوگان سازمان تاکسیرانی انجام می شود.

کریم افشار عنوان کرد: تغییر سیستم سرویس دهی مدارس و پوشش کامل این مهم توسط ناوگان تاکسیرانی از اولویت های مهمی است که با توجه به شرح وظایف سازمان تاکسیرانی توسط مسئولان ذیربط در این سازمان به جد دنبال می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان پوشش و سرویس دهی کامل به مدارس با توجه به امکانات موجود ناوگان ، تعداد مدراس و حجم بالای تقاضای سرویس مدارس امکان پذیر نیست ، بیان کرد: به رغم این موضوع، تغییر سیستم سرویس دهی به مدراس توسط ناوگان تاکسیرانی به عنوان یک استاندارد و ایده آل مطلوب در سازمان مطرح است.

جایجایی خط اتوبوسرانی رجایی شهر – گلشهر به ایستگاه البرز

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه از جایجایی خط اتوبوسرانی رجایی شهر – گلشهر به ایستگاه البرز واقع در ایستگاه متروی محمد شهر خبرداد.



حمید دلشاد با اعلام این خبر افزود: با این جابجایی مسافران روزانه برای تردد در مسیر گلشهر – رجایی شهر از پایانه البرز واقع در ایستگاه متروی محمدشهر استفاده می کنند.

وی با اشاره به ایجاد امکانات و تسهیلات در پایانه اتوبوسرانی البرز، عنوان کرد: انتقال خط اتوبوسرانی از ایستگاه گلشهر به پایانه البرز با توجه به فراهم بودن شرایط تردد آسان، نقش بسزایی در ارائه خدمات سازمان اتوبوسرانی به شهروندان و مسافران ایفا می کند.

