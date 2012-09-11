سه پروژه ورزشی در شهرستان خوسف اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قدیری در مراسم گلنگ زنی استخر سرپوشیده خوسف با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی شهرستان خوسف از وضعیت خوبی برخوردار است، اظهار کرد: رساندن سرانه ورزشی استان به 120 سانتی ‌متر مربع تا سال 94 را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه کلنگ ‌زنی استخر سرپوشیده خوسف با اعتبار 150 میلیون تومان از محل منابع ملی انجام می شود، ادامه داد: فاز نخست این مجموعه با اعتبار 134 میلیون تومان و یک ‌هزار و 400 متر مربع آغاز شده است.

وی بیان داشت: پیش‌ بینی یک سالن ورزشی بزرگ برای شهر خوسف و پیگیری اعتبارات احداث سالن ورزشی در روستای سیوجان از محل اعتبارات استانی از جمله برنامه ‌های عمرانی این اداره برای افزایش سرانه فضای ورزشی این شهرستان جدید خراسان جنوبی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی یادآور شد: اعتبارات و تامین به موقع آن نقش مهمی را در اتمام و بهره ‌برداری به موقع از پروژه‌های ورزشی ایفا می ‌کند.

قدیری خواستار اجاره محلی برای اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف شد و افزود: با تامین نیروی انسانی مورد نیاز، هر چه سریع‌ تر زمینه راه‌اندازی هیئت‌های ورزشی در راستای رشد و توسعه ورزش شهرستان فراهم می ‌شود.

کسب رتبه سوم تکواندو کار استان در مسابقات قهرمانی کشور

عارف موذن ، تکواندو کار استان در مسابقات قهرمانی خردسالان کشور مدال برنز را از آن خود کرد.

بیست و مین دوره این مسابقات 15 و 16 شهریور ماه در تهران برگزار شد.

اعزام تیم تیر اندازی استان به مسابقات قهرمانی کشور

تیم تیراندازی بانوان و آقایان استان جهت حضور در مسابقات تیراندازی جوانان و بزرگسالان قهرمانی کشور عازم استان تهران خواهد شد.

تیم تیراندازی بانوان و آقایان استان به مسابقات تیراندازی جوانان و بزرگسالان قهرمانی کشور به استان تهران اعزام خواهد شد.

تیم بانوان با ترکیب نجمه خدمتی، وحیده بیگمی و عاطفه زنگویی به این مسابقات که از 22 تا 24 شهریورماه برگزار می شود اعزام خواهد شد.

تیم آقایان متشکل از سامان توکلی، محسن آهنی و امین دهقان نژاد در این دوره از رقابت ها که از 25 تا 29 شهریور ماه برگزار می شود، حضور دارند.