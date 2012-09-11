کارت هوشمند ملی امسال در گلستان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی و صدورکارت هوشمند ملی دو طرح مهم بسیار مهم واستراتژیک ثبت احوال است که ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی مراحل پایانی خود را می گذراند.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از بانک اطلاعاتی آرشیو الکترونیکی، ارائه خدمات هویتی در مکان سکونت افراد ممکن شده و وابستگی خدمات به محل صدور شناسنامه حذف خواهد شد.

وی با بیان اینکه چه تعداد سند الکترونیکی دراستان از سال 1305 به بعد در استان به صورت الکترونیکی درآمده است گفت: آمار ولادت اسکن شده طی این مدت دو میلیون و225 هزار و540 برگ بوده است که تقریبا 100درصد آمار ولادت به صورت الکترونیکی درآمده است.

ابوترابی اظهار داشت:در بخش وفات هم 432 هزار و946 برگ سند تاکنون اسکن شده است و الکترونیکی کردن اسناد وفات هم زودتر از سه ماهه سوم سال جاری به اتمام می رسد.

وی در خصوص برونسپاری فعالیت های ثبت احوال گفت: یک دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در گرگان فعال است و تا پایان سال جاری یک دفتردرگرگان ودودفتر هم درگنبد فعال می شود.

وی بیان داشت: طرح فراخوان برای تعویض شناسنامه طرحی است که بالغ بر 30 میلیارد ریال هزینه دارد ودرصورت تامین اعتبار دراستان اجرایی می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد دو هزار و124 شناسنامه المثنی در استان صادر شد و شناسنامه مجدد هم به تعداد 23 هزار و 735 و16هزار و458 شناسنامه نوزاد در استان صادر شد.