  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

روابط دو متحد متشنج شد/

خشم نتانیاهو از اوباما به خاطر موضع اخیر درباره ایران

خشم نتانیاهو از اوباما به خاطر موضع اخیر درباره ایران

در واکنش به عدم تعیین خط قرمز از سوی آمریکا برای برنامه هسته ای ایران نخست وزیر این رژیم گفت آمریکا حق ندارد برای ما هم تعیین تکلیف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری " آسوشیتد پرس" ، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اقدام آمریکا در عدم تعیین خط قرمز برای برنامه هسته ای ایران ابراز ناخرسندی کرد.

وی روز سه شنبه در این خصوص گفت : آنهایی که از تعیین خط قرمز برای برنامه هسته ای ایران خودداری می کنند هیچ حقی ندارند که برای اسرائیل خط قرمز تعیین کنند.

لازم به ذکر است روز گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مذاکرات آمریکا و این رژیم برای تعیین خط قرمز برای برنامه هسته ای ایران خبر داده بود و این در حالی بود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد آمریکا برای برنامه هسته ای ایران ضرب الاجلی تعیین نخواهد کرد و معتقد است برای مذاکره بهترین راه کاربرای حل مسئله هسته ای ایران است.

کد مطلب 1694510

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