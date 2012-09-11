انفجار انتحاری ترکیه 9 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک عامل انتحاری با منفجر کردن بمب همراه خود در یک مقر پلیس واقع در حومه شهر استانبول علاوه بر خود یک نیروی پلیس را کشت.

در این انفجار که هنوز کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته دست کم هفت نفر زخمی شدند. پیش از این گروههای جدایی طلب کرد، گروههای چپگرا و افراط گرایان حملات مشابهی را در استانبول انجام داده اند.

به گفته یک مقام پلیس استانبول، عامل انتحاری ابتدا نارنجکی را به داخل مقر پلیس پرتاب کرده و سپس اقدام به انفجار بمب همراه خود کرده است.

بر این اساس پلیس در حال تحقیق در مورد هویت این فرد است که گفته می شود جوانی 25 ساله است.