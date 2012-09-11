نیروی انتظامی 12765 نفر شهید تقدیم حفظ امنیت کشور کرده است

محمد جواد زاده کمند در گفتگو با خبرنگار مهر سردار زاده کمند با بیان اینکه به طور میانگین که سالیانه 120 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در کشور شهید می شوند افزود: نیروی انتظامی کشور 15 هزار جانباز دفاع از مرزها و امنیت دارد که بهترین امنیت را در جامعه ایجاد کرده اند.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی کشور گفت : باید فرهنگ ایثار وشهادت را در جامعه را در همه حوزه ها و عرصه ها به پیش ببریم.

سردار زاده کمند یاد آور شد:در راستای خنثی شدن توطئه های دشمن باید بهترین امنیت را با مشارکت مردم ایجاد کنیم.

وی افزود: شعار هفته ناجای سال جاری "سهم من در امنیت و آرامش "است و در این راستا کلیه پرسنل نیروی انتظامی درصد هستند امنیت کامل را در کشور برقرار کنند.

سردارزاده کمند، برقراری نظم و امنیت را مهمترین اولویت کاری نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری برای برقراری هر چه بیشتر امنیت در کشور مشارکت کلیه اقشار جامعه برای مبارزه با قاون شکنانا لازم است.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی کشور، به برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در کشور اشاره کرد و گفت: در راستای امنیت اجلاس نیروی انتظامی خوب کار کرد و در این راستا رضایت کلیه سران غیر متعهد را جلب کرد.

سردار زاده کمند بیش از 110 هزار نفر از کارکنان نیروی انتظامی در اقصی نقاط کشور برای برقرای امنیت اجلاس مشارکت داشتند که این نیروها در تمامی نقاط کشور و مرزها امنیت کامل را برقرار کردند.





