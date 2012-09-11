760 هزار نفر در یزد بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دهقان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر 12 مرکز درمانی و هزار و 250 موسسه در استان یزد طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی با اشاره به مطالبات بیمارستانها، مراکز درمانی و ... از بیمه تامین اجتماعی افزود: سال گذشته 35 میلیارد تومان از مطالبات را یک جا به طرفهای قرارداد پرداخت کردیم.

دهقان با اشاره به برنامه های مدیریتی خود در طول شش سال گذشته در شهرستانهای استان یزد اظهار داشت: خاتم یکی از مناطق بسیار محروم استان یزد است اما بر اساس مصوبه دولت باید تعداد بیمه شدگان آن به 21 هزار نفر برسد تا بتوانیم برای آنها درمانگاه راه اندازی کنیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون 14 هزار و 500 نفر در شهرستان خاتم بیمه هستند اما برای رفع محرومیت درمانی به دنبال راهکاری برای حل این مشکل هستیم.

دهقان در این مراسم همچنین به تشریح برخی از پیگیری های انجام شده در زمان مدیریت خود پرداخت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: یزد به عنوان یک استان کارآفرین در نظام کارآفرینی و کارگری مطرح است و باید سلامت فکری و ذهنی در آن تامین شود.

غلامحسین دشتی تاکید کرد: نقش تامین اجتماعی در امنیت و پیشگیری و حفظ سلامت کارگران بسیار تاثیرگذار است و می تواند سلامت فکری و ذهنی را به خوبی تامین کند.

مدیر جدید درمان نیز در این مراسم به تشریح برنامه ها و اولویت های خود در استان یزد پرداخت.

در این مراسم از تلاش های غلامحسین دهقان تجلیل و حامد هاتفی به عنوان مدیر درمان تامین اجتماعی استان یزد معرفی شد.