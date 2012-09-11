پروانه استاندارد 40 واحد تولیدی گیلان /ساخت هتل 5 ستاره در فومن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی یوسفی تولید این کارخانه ‌ها را در زمینه فرآورده‌ های گوشتی، کنسروی و لبنی ذکر کرد و افزود: به دلیل نبود وجود نقدینگی کامل و توان خرید مواد اولیه و کمبود آن و نیز گران‌ قیمت بودن مواد اولیه، کارخانه ‌دار به ناچار محصول بدون کیفیت تولید می ‌کند که موجب ابطال پروانه استاندارد آنها می ‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه تعداد کارخانه‌های دارای پروانه استاندارد در استان بیش از 400 واحد است، اظهارداشت: تعداد 600 واحد نیز در حال استانداردسازی هستند.

اهدا ویلچر برقی به جانباز رودباری

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی رودبار گفت: ویلچر برقی توسط بسیج جامعه پزشکی گیلان به جانباز 70 درصدی ساکن جیرنده رودبار اهدا شد.

کاظم ارجمندی با بیان اینکه بسیاری از پزشکان و پرسنل داوطلبانه به مردم مناطق محروم خدمت می ‌کنند، افزود: بسیج جامعه پزشکی شهرستان رودبار سال گذشته مقام دوم خدمات به مناطق محروم را در 16 شهرستان گیلان کسب کرد.

ساخت هتل 5 ستاره در فومن

استاندار گیلان گفت: تاکنون برای ساخت تنها هتل پنج ستاره با ظرفیت گردشگری روستایی و کشاورزی در گیلان 100 میلیارد ریال هزینه شده است.

کیهان هاشم ‌نیا ساخت این هتل را در شهرستان فومن الگوی نوینی برای توسعه گردشگری در گیلان بر محور روستا، کشاورزی و محیط‌ زیست عنوان کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت ‌های بی ‌نظیر گردشگری روستایی باید بیشتر از آنها بهره برد، گفت: کمک به عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان، کارآفرینی و توسعه روستایی از مزایای گردشگری روستایی و کشاورزی است.

طرح ساخت هتل معین فومن که به عنوان تنها طرح خاص تلفیق شده گردشگری با ظرفیت روستایی و کشاورزی است در زمینی به مساحت 37 هزار متر مربع با زیربنای 11 هزار و 146 متر مربع با 76 واحد اقامتی، سه تالار پذیرایی، رستوران و سالن کنفرانس از سال 86 آغاز شده است.

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه

جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت: وجود خانوادههای سالم و پیشگیری از تهدیدها و آسیبهای اجتماعی در جامعه برای داشتن زندگی مطلوب فردی و اجتماعی موثر است.

محمد ابراهیم نوروزیان با برشمردن اولویتهای تربیتی اظهارداشت: هدایت معنوی دانش‌آموزان، لزوم تقدم اهمیت پیش‌ بینی بر پیشگیری و برنامه‌ ریزی برای ارتقای فکری و فرهنگی دانش‌ آموزان از اصول برنامه ‌ریزی تربیتی است.

وی درباره آسیبهای اجتماعی که فرا راه جامعه به ویژه قشر جوان وجود دارد، یادآورشد: وجود خانوادههای سالم و پیشگیری از تهدیدها و آسیبهای اجتماعی می‌تواند در داشتن زندگی مطلوب فردی و اجتماعی موثر باشد.

رفت و آمد 500 هزارخودرو در گیلان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان از تردد 500 هزار دستگاه خودرو در سطح راههای ورودی و خروجی استان در تابستان جاری خبر داد.

سبحان‌ الله علیپور با بیان اینکه حمل و نقل عمومی استان در زمینه جابجایی مسافران به خوبی عمل کرده است، افزود: برای دور بعد سفرها نیز پیش ‌بینی می ‌شود مسافرتها در هفته آخر شهریور ماه امسال به گیلان بیشتر صورت گیرد.

وی در ادامه آمار دریافتی از دستگاه‌های تردد شمار نصب شده در سطح راههای ورودی و خروجی گیلان از ابتدای مرحله نخست طرح تابستانی در تیر ماه امسال را 500 هزار دستگاه عنوان کرد.

نمایشگاه پائیزه در آستانه‌ اشرفیه با مشارکت 100 غرفه

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه ‌اشرفیه از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه با مشارکت 100 غرفه در این شهرستان خبر داد.

عزیز پرسری افزود: این نمایشگاه از بیست و دوم شهریور ماه جاری به مدت 10 روز در میدان امام حسین (ع) آستانه ‌اشرفیه برگزار می ‌شود.

وی همچنین تسهیل در تامین کالای مورد نیاز مردم در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس را از جمله اهداف برپایی نمایشگاه پائیزه ذکر کرد.

این مسئول ادامه داد: در این نمایشگاه کالای پرمصرف از قبیل لوازم ‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک با تخفیفی معادل پنج تا 15 درصد زیر قیمت بازار برای خرید عموم عرضه می ‌شود.