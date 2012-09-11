4800 نفر در آزمون سنجش مهارت خراسان جنوبی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند با بیان اینکه آزمون سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای به صورت هماهنگ از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شود، اظهار کرد: این آزمون در قالب کارآموزان مراکز آموزشی، آموزشگاههای آزاد بخش خصوصی، کارگران و شاغلان بخش صنعت ساختمان در شش حرفه همسان و 238 حرفه غیرهمسان در 9 حوزه امتحانی، در شهرستانهای خراسان جنوبی برگزار شد.
وی در ارتباط با تعداد ثبت نام کنندگان در این آزمون تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و 837 نفر شرکت کننده، یکهزار و 966 نفر مرد و دو هزار و 781 نفر زن در آزمون شرکت کردهاند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در ارتباط با نحوه اعلام نتایج آزمونهای ادواری افزود: نتایج این آزمون 25 شهریورماه از طریق مراکز آموزشی و آموزشگاههای آزاد اعلام می شود.
رشد 300 درصدی مراکز فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی همچنین از رشد ۳۰۰درصدی مراکز آموزش فنی و حرفه ای از ابتدای سال ۸۴تاکنون در استان خبر داد.
حسین خوشایند اظهار کرد: رشد مراکز آموزشی در خراسان جنوبی نشان از اهتمام دولت به امر کاهش بیکاری و فقر با رویکرد ایجاد فضاهای آموزشی و زیرساخت های لازم برای اشتغال افراد دارد.
وی افزود: در این مدت تعداد مراکز آموزشی از چهار مرکز در سال 84 به 16 مرکز افزایش پیدا کرده که این موضوع سبب افزایش تعداد کارگاههای آموزشی از 14 کارگاه به 110 کارگاه در همین زمان شده است.
این مسئول گفت: در این مدت زیربنای مراکز آموزشی از 6 هزار و 152 مترمربع در سال 84 به 29 هزار و 196 مترمربع افزایش یافته است.
نظر شما