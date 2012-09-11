رادیو البرز 15 عنوان ویژه برنامه را در شهادت امام جعفر صادق(ع) روی آنتن می برد

مجتبی امین الرعایا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت شهادت امام صادق (ع)برنامه سازان رادیو البرز برنامه های مختلفی را تهیه و آماده پخش کردند که در روز 22 شهریور ماه تقدیم شنوندگان خواهد شد.

وی گفت: " نور و نار" برنامه ای ست که توسط برنامه سازان گروه عصرگاهی این شبکه تهیه شده است و با ساختار کلامی پیامی در روز چهارشنبه 22 شهریور ماه ساعت14 و 30 دقیقه به مدت 30 دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.

وی ادامه داد: در این برنامه دکتر توانایی کارشناس برنامه با انتخاب یکی از احادیث آن امام بزرگوار به تفسیر حدیث مورد نظر می پردازد.

امین الرعایا بیان کرد: "راه بی پایان"نام برنامه ای دیگر از برنامه سازان گروه عصرگاهی ست که به همین مناسبت از این شبکه پخش می شود و در خصوص تربیت شاگردان این امام بزرگوار صحبت می کند.

وی گفت: در این برنامه همچنین معرفی شاگردان ممتاز ایشان بخصوص شاگردان ایرانی آن حضرت که جابربن حیان شیمیدان معروف در صدر آن ها قرار داشت ،سخنانی توسط کارشناس برنامه ارائه خواهد شد.

امین الرعایا در ادامه یادآور شد: "بحر العلوم" برنامه ای از گروه شبانگاهی رادیو البرز درباره موضوعاتی همچون لقب بحرالعلوم بودن امام صادق (ع) ،علم بی کران آن امام بزرگوار،علم پزشکی ایشان و ... سخن می گوید و در این برنامه نمایشی درباره اثبات وجود حق تعالی از دیدگاه امام صادق (ع)پخش می شود.

و افزود: بحرالعلوم بین ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه در روز چهارشنبه از این شبکه پخش می شود.

امین الرعایا ادامه داد: برنامه زنده "در جستجوی فردا" ساعت 11 و 30 دقیقه به مدت 60 دقیقه با حضور دکتر بلیاد (استاد دانشگاه) و حجت الاسلام رشیدی (مدرس حوزه و دانشگاه ) به ارائه مطالبی درباره روایاتی از امام صادق (ع)و ائمه درباره صداقت و نقش آن در تداوم زندگی و آموزش مهارت صداقت در جامعه می پردازد.

وی گفت: "صادقانه از عشق بگو "از گروه صبحگاهی ،بین ساعت هشت و 30 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه به صورت ویژه و به همین مناسبت از رادیو البرز پخش خواهد شد.

مدیر روابط عمومی رادیو البرز گفت: برنامه های "خورشید دانایی"، "پیشوای صادق"، "جاری صداقت"، "گل و شبنم" و "آسمانه" نیز به گونه های مختلف به ارائه مطالب و موضوعاتی درباره علم بی پایان امام (ع) ،ویژگی های بارز ایشان سیره ی امام صادق (ع) و موضوعاتی از این دست می پردازد.

وی گفت: "خورشید دانایی"30 دقیقه بامداد تا یک از رادیو البرز پخش می شود.

امین الرعایا بیان کرد: "پیشوای صادق"ساعت 5 تا 5 و 30 دقیقه ،"جاری صداقت" بین ساعت 12 و 30 دقیقه تا 13 و 15 دقیقه ،"گل و شبنم هفت و 30 تا هفت و 45 دقیقه و "آسمانه"ساعت 15 و 30 دقیقه تا 15 و 45 دقیقه از رادیو البرز تقدیم مخاطبان خواهد شد.

علاقه مندان می توانند روی موج (اف ام)فرکانس 107.6 و 94.9 شنونده ویژه برنامه ها باشند.