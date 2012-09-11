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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

صادقی:

بزرگراه سیرجان - بندرعباس در آستانه افتتاح/ کریدور شمال – جنوب تکمیل می شود

بزرگراه سیرجان - بندرعباس در آستانه افتتاح/ کریدور شمال – جنوب تکمیل می شود

سیرجان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مراحل پایانی ساخت بزرگراه سیرجان - بندرعباس گفت: این محور که تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب است در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از محورهای حادثه خیز کشور جاده سیرجان – بندرعباس است که بخش قابل توجهی از بار حمل و نقل جنوب کشور به استانهای مرکزی را انجام می دهد.

وی تصریح کرد: این محور از حساس ترین جاده های کشور محسوب می شود که می توان از آن به عنوان کریدور اصلی شمال – جنوب کشور یاد می شود.

وی گفت: یکی از مهمترین طرحهای جاده سازی در کشور که از سال 84 کلید خورد بحث احداث بزرگراه سیرجان – بندرعباس بود که تا کنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

صادقی ابراز امیدواری کرد که ساخت این بزرگراه در سال جاری به اتمام برسد و مورد بهره برداری قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تا کنون بیش از 250 کیلومتر از این بزرگراه احداث شده است و در مراحل پایانی قرار دارد.

صادقی گفت: مجموع این بزرگراه 348 کیلومتر است و در روزهای پایانی سال جاری با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی به بهره برداری می رسد.
 

کد مطلب 1694524

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