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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

زرشکی:

در سال تحصیلی جدید رشته مخابرات، به رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه اضافه شده است

در سال تحصیلی جدید رشته مخابرات، به رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه اضافه شده است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید از دوشنبه، ۲۷ شهریور ماه آغاز می شود و طبق برنامه ای که متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد، منتخبین کنکور بر اساس رشته تحصیلی در یکی از روزهای هفته ثبت نام می شوند و امسال علاوه بر پنج رشته برق و قدرت، IT، سخت افزار، مکانیک و شیمی رشته مخابرات نیز به رشته های دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا زرشکی گفت: امسال نیز چون سنوات گذشته معاونت آموزشی و پژوهش دانشگاه صنعتی کرمانشاه با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه ستاد مهر در مهر را راه اندازی کرده است.

معاون آموزش و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: از جمله برنامه های این ستاد برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان و والدین آن ها، نشست های مختلف با مدیران و مسئولان دانشگاه، بازدید علمی از صنایع استان که هر رشته از صنایع مربوط به خود را بازدید می کنند و همچنین برگزاری اردوهای فرهنگی و توجیهی است.

زرشکی خاطرنشان کرد: بازدید علمی از صنایع استان توسط دانشجویان ورودی جدید امسال متفاوت تر از سال گذشته برگزار  می شود؛ چرا که سال تحصیلی گذشته دانشجویان طی یک هفته از صنایع بازدید می کردند و در این یک هفته کلاس ها برگزار نمی شد و دانشجویان یک هفته از تحصیل باز می ماندند؛ اما امسال این بازدید ها آخر هفته ها طی سه هفته صورت خواهد گرفت تا دانشجویان از کلاس درس باز نمانند.

وی تصریح کرد دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف آشنایی با صنایع و محل کار مربوط به رشته های تحصیلی خود از صنایع استان بازدید می کنند.

کد مطلب 1694525

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