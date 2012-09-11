در سال تحصیلی جدید رشته مخابرات، به رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه اضافه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا زرشکی گفت: امسال نیز چون سنوات گذشته معاونت آموزشی و پژوهش دانشگاه صنعتی کرمانشاه با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه ستاد مهر در مهر را راه اندازی کرده است.

معاون آموزش و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: از جمله برنامه های این ستاد برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان و والدین آن ها، نشست های مختلف با مدیران و مسئولان دانشگاه، بازدید علمی از صنایع استان که هر رشته از صنایع مربوط به خود را بازدید می کنند و همچنین برگزاری اردوهای فرهنگی و توجیهی است.

زرشکی خاطرنشان کرد: بازدید علمی از صنایع استان توسط دانشجویان ورودی جدید امسال متفاوت تر از سال گذشته برگزار می شود؛ چرا که سال تحصیلی گذشته دانشجویان طی یک هفته از صنایع بازدید می کردند و در این یک هفته کلاس ها برگزار نمی شد و دانشجویان یک هفته از تحصیل باز می ماندند؛ اما امسال این بازدید ها آخر هفته ها طی سه هفته صورت خواهد گرفت تا دانشجویان از کلاس درس باز نمانند.

وی تصریح کرد دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف آشنایی با صنایع و محل کار مربوط به رشته های تحصیلی خود از صنایع استان بازدید می کنند.