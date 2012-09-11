سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت سالگرد دفاع مقدس و یادآوری رشادت‌ها و جانفشانی های شهدا، جانبازان و رزمندگان اسلام افزود: مردم ولایی و متعهد ایران برای حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی نظام خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این راه حتی از جان خود نیز می‌گذرند.

وی با بیان اینکه تمامی مردم ایران مدیون خون شهدا هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ادای دین به شهدا از طریق پاسداری از ارزش‌های نظام و تلاش برای زنده ماندن آرمان‌های رزمندگان اسلام صورت می‌گیرد و این وظیفه نیز بر همه مردم کشور، تکلیفی شرعی و ملی است.

هاشمی با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در سال جاری ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مانه و سملقان با ساماندهی 12 کمیته مختلف، 55 عنوان برنامه محوری را در این شهرستان برگزار می‌کند.

وی افزود: این برنامه‌ها شامل صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، نواختن زنگ مقاومت، عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده معظم شهدا، دیدار با امام جمعه، رژه خودرویی، برگزاری یادواره شهدای عشایر، همایش رزمندگان، فضا سازی و تزئین ادارات و سطح شهرها، برگزاری مسابقات ورزشی، ویزیت رایگان اهالی مناطق محروم و ... است.

شهرستان مانه و سملقان به مرکزیت شهر آشخانه در شمال غربی خراسان شمالی واقع شده و از شمال و شرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به شهرستان جاجرم و از غرب نیز به استان گلستان محدود می‌شود.