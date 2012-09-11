اولین نشست مشترک هیات اجرایی جذب و اعضای کارگروه های علمی تخصصی دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست رئیس واحد استانی و هیات اجرایی جذب استان، با اشاره به اهداف نظام آموزش مهارت و فناوری که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید گفت: انعطاف پذیری دوره­های آموزشی متناسب با بازارکار و شرایط بومی و منطقه­ای، استقلال کامل در طراحی و برنامه ریزی، فراهم سازی آموزش­های همگانی و مستمر در تمامی سطوح شغلی، هماهنگی با سیاست­های کلان کشور،گسترش نظارت و ارزیابی و به روز بودن محتوا و استفاده از فناوری­های مدرن آموزشی از جمله اهداف نظام آموزش مهارت و فناوری است و ارکان این نظام مهارتی شامل هیئت ممیزه، شورای گسترش، هیات­های امنا و شورای برنامه ریزی درسی است که احکام اعضای آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می­شود.

بیژن عباسی خزایی افزود: نظام آموزش مهارتی از سال گذشته وارد مرحله اجرا شده است و هیات ممیزه، شورای گسترش و شورای برنامه­ریزی درسی مهارتی آن و نیز کمیسیون‌های استانی آن کار خود را آغاز کرده­اند.

عباسی خزایی در ادامه به تبیین جایگاه قانونی هیات اجرایی جذب و کارگروه‌های علمی تخصصی و مروری بر اهداف و وظایف آنها پرداخت و تصریح کرد: دستورالعمل تشکیل هیات‌های اجرای جذب استانی اعضای هیات علمی (مدرسان) دانشگاه علمی کاربردی" مصوب هفتاد و پنجمین جلسه هیات عالی جذب شورای انقلاب فرهنگی بوده و حکم اعضای هیات اجرایی جذب استانی نیز توسط دبیر محترم هیات مرکزی جذب وزارتین (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و وزرات بهداشت) صادر و اعضای کارگروه‌های علمی تخصصی نیز با حکم رئیس هیات اجرایی جذب استان منصوب می‌شوند.

وی ادامه داد: کارگروه‌های علمی تخصصی بیش از یکسال است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تاکنون 62 جلسه با مجموع 317 ساعت توسط کارگروه‌های مذکور بررسی شده و در مجموع پرونده 524 متقاضی تدریس در مراکز علمی کاربردی استان بررسی شده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر واحد استانی دانشگاه دارای 20 مرکز آموزشی، 139 کد رشته، 10314 دانشجو و حدود 620 مدرس فعال می‌باشد به ارائه آخرین آمارهای جمعی پرداختند. و مجموع کل فضای آموزشی، اداری و رفاهی مراکز استان به ترتیب 26506 ، 27892 و 4307 مترمربع اعلام گردید.

وی با اشاره به این مطلب که کارگروه‌های علمی تخصصی در بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی اختیار تام دارند، افزود: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی نیز در کنار کارگروه تخصصی وظیفه بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان را بر عهده خواهد داشت و کلیاتی از انتظارات دانشگاه از خروجی‌های کارگروه‌های تخصصی علمی و عمومی را اعلام کرد.

در ادامه این نشست حسینی، مسئول مدرسان واحد استانی دانشگاه به ارائه روند جدید جذب متقاضیان تدریس در سامانه آموزشی دانشگاه (سجاد) برای مراکز آموزش علمی کاربردی استان پرداخت.

در بخش پایانی این نشست، حاضرین به تبادل نظر در موضوعاتی از قبیل نحوه نمره‌دهی، امکان مصاحبه مجدد و نحوه اعلام نیاز متقاضیان تدریس از سوی مراکز آموزشی پرداخته و پیشنهادات اعضاء کارگروه‌های تخصصی به صمع و نظر اعضاء هیات اجرایی جذب استانی رسید.

لازم به ذکر است حکم اعضاء کارگروه‌های تخصصی نیز در خاتمه نشست به آنان اهدا شد.