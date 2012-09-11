تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون اجتماعی و معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: جلسه بسیار خوبی شب گذشته در محل این معاونت برگزار شد.

وی افزود: معاون رئیس جمهور در این جلسه در خصوص حفظ حرمت ارباب رجوع در ادارات دولتی خدمت صادقانه مسئولان به مردم و معیارهای انتخاب یک مسئول از دیدگاه مقام معظم رهبری بحث هایی را مطرح کرد و نمایندگان نیز سئوال هایی را از عزیزی پرسیدند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بنا شد کارگروههایی مشترک میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شود و نمایندگان فعالانه در آن حضور داشته باشند تا اگر مشکلی در این معاونت پیش آمد با تعامل حل شود.

عزیزی در پاسخ به این سئوال آیا در این جلسه در خصوص غیبت چند هفته ای عزیزی در محل کار خود بحثی صورت گرفت اظهار داشت: اگر قرار بود آقای عزیزی در کار خود غیبت داشته باشد که با ما جلسه نمی گذاشت.

وی ادامه داد: هنگامی که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور با ما جلسه می گذارند به این معناست که غیبت معنی ندارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون از رفتن یا نرفتن عزیزی به محل کار خود خبری ندارد گفت: به ما ربطی ندارد که وی به سر کار خود می رود یا نمی رود ایشان از ما برای حضور در معاونت مدیریت و توسعه انسانی ریاست جمهوری دعوت کتبی کرد و ما هم در این جلسه حضور پیدا کردیم.