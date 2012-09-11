8 بازیکن مس سرچشمه در مصاف با شاهین بوشهر غایب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مس سرچشمه در فصل جاری در حالی با آمادگی کامل و برگزاری چندین بازی تدارکاتی و جلسه های متعدد تمرین به میدان خواهد رفت که کارشناسان فوتبال از این تیم به عنوان یکی از مهمترین بختهای سال جاری به لیگ برتر فوتبال نام می برند.

مس سرچشمه همانند شاهین بوشهر سال گذشته از لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط کرده است و هر دو تیم خود را برای بازگشت به لیگ برتر آماده می کنند با این وجود تیم کرمانی در اولین بازی به دلیل محرومیت فصل گذشته و مصدومیت برخی بازیکنان سرمربی خود و هفت بازیکن را در اختیار نخواهد داشت.

نخستین دیدار مس سرچشمه در ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه برگزار می شود.

یکی از مهمترین عوامل برتری مس سرچشمه در فوتبال، ارتفاع بسیار زیاد این شهر از سطح دریا محسوب می شود و این امر باعث می شود اکثر تیمها در بازیهای خانگی مس سرچشمه با خستگی بیش از حد و فشار بدنی مواجه شوند.

با این وجود کنفدراسیون فوتبال آسیا ارتفاع این شهر را برای برگزاری دیدارهای رسمی استاندارد اعلام کرده است.

