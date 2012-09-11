راهکارهای فعال کردن کمیته های شش گانه کمیسیون اصل نود بررسی شد

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز راهکارهای فعال کردن کمیته های شش گانه کمیسیون اصل نود مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه فعال کردن کمیته های شش گانه زمینه کارآمدی کمیسیون اصل نود و رسیدگی بهتر به شکایات را فراهم می کند گفت: در این جلسه مقرر شد اعضای غیر ثابت کمیسیون اصل نود که به عنوان نمایندگان کمیسیونها در جلسات حضور پیدا می کنند در کمیته های شش گانه عضویت پیدا کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور اعضای غیر ثابت کمیسیون در کمیته ها به دلیل این است که آنها در فرایند بررسی پرونده ها شرکت کنند و مواردی که به کمیسیونهای دیگر مجلس مربوط است ارجاع شود.