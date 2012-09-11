کشور نیازمند مراکز تولید فیلم است/ سینما سپر دفاعی در مقابل دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آفتابی در نشست خبری صبح امروز در اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: علاوه بر اینکه سینما نقش موثری در تهاجمات بیگانگان دارد باعث ایجاد نشاط، شادابی، اصلاح فرهنگ عمومی نیز در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تئاتر مقدمه سینماست گفت: باید به هنرمندان و دست‌اندرکاران این عرصه نیز توجه شود تا مقدمات ایجاد فیلم‌های سینمایی موفق فراهم شود و در این راستا نیز سعی بر این است که کارگاه نمایشی برای استان کرمانشاه راه‌اندازی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مردم کرمانشاه مانند دیگر هموطنانمان مردمی عاشق فرهنگ و هنر هستند و حضور 17 هزار تماشاگر در سینما آزادی تنها پس از 77 روز از بازگشایی آن، نمایانگر این واقعیت است که در صورت وجود امکانات این زمینه مردم حضوری چشمگیر در سینما های استان خواهند داشت.

حجت الاسلام محمد آفتابی اظهار داشت: تبدیل شدن معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان سینمایی نشان دهنده عزم مسوولان برای ایجاد مراکزی ساخت فیلم است.

وی با اشاره به نقش سینما در امور تربیتی افزود: سینما نقش مهمی در مباحث انسانی و تربیتی دارد و انتظار می رود فعالان این عرصه با پرهیز از ساخت فیلم های بی اثر و کم محتوا در ایجاد حس خود اتکایی و گسترش فضای امید و نشاط در جامعه حضوری فعالتر داشته باشد.

وی در ادامه بازسازی سینماهای استان را یکی از مهمترین برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: در سینما فرهنگ کرمانشاه در 359 روز و یک هزار و 895 سانس نمایش فیلم 27 هزار و 780 نفر در سینما حضور یافته اند که در مقایسه با حضور 17 هزار نفر تماشاگران سینما آزادی که تنها در طول 77 روز از بازگشایی سینما آزادی حضور داشتند رقمی ناچیز و نمایانگر این مهم است که رسیدگی و نوسازی سینما نقش تاثیر گذاری در جذب مخاطب دارد.

حجت الاسلام آفتابی با اشاره به اجرایی شدن و تعیین پیمانکار سینما پیروزی کرمانشاه گفت:در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز پروژه، تا پایان سال جاری شاهد بهر‌برداری آن خواهیم بود که برای تحقق این امر پیشنهاداتی به استانداری داده شده است و خواستار کمک و مساعدت آن هستیم.

وی در خصوص وضعیت سینما استقلال نیز گفت: با توجه به اینکه این سینما به چند نفر تعلق دارد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با صاحبان آن وارد مذاکره شده ، که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این سینما را خریداری کرده و تبدیل به نگارخانه‌ای بنمایند.

وی تصریح کرد: از دیگر تصمیات ما در خصوص فضای سینما استقلال علاوه بر ایجاد نگارخانه ایجاد سالنی 1200 نفری با امکانات بروز است و امیدواریم که رکوردی مثال زدنی باشد و غبار از چهره‌ی سینما استقلال زدوده شود.

وی در خصوص ساخت پردیس سینمایی در استان کرمانشاه گفت: در صورت مساعدت و همکاری بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک شاهد ساخت پردیس سینمایی با چندین سینما و امکانات تفریحی خواهیم بود.

وی افزود: استان کرمانشاه آمادگی برگزاری جشنواره های بین المللی تئاتر را دارد و زیرساخت های آن نیز فراهم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به همکاری این اداره با بنیاد فرهنگی فارابی در نشر و گسترش هنر سینما، گفت: دو سال است که با همکاری بنیاد فارابی اقدام به تولید بسته های فرهنگی سینمایی در نقاط مختلف این استان کرده است و از سه مهر سال جاری لغایت پنج مهر به مدت سه شبانه روز کاروانی به همراه گروه‌های سمعی بصری به نقاط مختلف استان سفر کرده و با برگزاری برنامه فرهنگی پرداخته و بسته‌های فرهنگی را در بین دانش‌آموزان این مناطق توزیع خواهند کرد.