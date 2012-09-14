دانشجویان شاهد و ایثارگر محدودیتی برای ثبت نام در پیام نور ندارند

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند بعد از گذراندن یک نیمسال تحصیلی بدون اعمال هیچگونه محدودیتی با درخواست میهمانی دائم در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته همچنین میهمان موقت کارشناسی ارشد ( به جز درس پایان نامه) اقدام کنند.

وی ادامه داد: علی رغم ثبت بدهی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در سیستم ثبت نام، اما این دسته از دانشجویان بدون هیچ گونه محدودیت مالی در ثبت نام می توانند در کلاسهای درس حاضر شوند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، این قانون برای تمام دانشجویان جدید الورود در تمام مقاطع تحصیلی صدق می کند.