فرهادی نیا در گفتگو با مهر: حل مشکل عدم پوشش شبکه های تلویزیون در روستای "چین" در حال پیگیری است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه روستای چین پوشش شبکه های تلویزیون را ندارد، گفت: حل مشکل عدم پوشش شبکه های تلویزیون در این روستا در حال پیگیری است.