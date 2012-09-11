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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

فرهادی نیا در گفتگو با مهر:

حل مشکل عدم پوشش شبکه های تلویزیون در روستای "چین" در حال پیگیری است

حل مشکل عدم پوشش شبکه های تلویزیون در روستای "چین" در حال پیگیری است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه روستای چین پوشش شبکه های تلویزیون را ندارد، گفت: حل مشکل عدم پوشش شبکه های تلویزیون در این روستا در حال پیگیری است.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای چین از توابع دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری است و یکی از محروم ترین روستاهای این منطقه محسوب می شود.

وی ادامه داد: این روستا تحت پوشش امواج تلویزیونی قرار ندارد و حل این مشکل در دستور کار قرار گرفته است.

وی اذعان داشت: هم اکنون در حال پیگیری هستیم که امواج تلویزیونی در این روستا قابل دریافت باشد.

بخشدار مرکزی کوهرنگ همچنین با اشاره به آماده شدن عشایر برای کوچ به استان خوزستان، یادآور شد: کوچ عشایر مستقر در شهرستان کوهرنگ از ابتدای مهرماه آغاز می شود.

ستار فرهادی نیا بیان داشت: عشایر به هشدارها در خصوص انتخاب مسیر حرکت توجه کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.

کد مطلب 1694546

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