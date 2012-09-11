به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه بیش از 200 هزار واحد در قالب پروژههای مسکن مهر شهری و روستایی در سطح استان در حال احداث است، اظهار داشت: درصدد هستیم که تا پایان سال جاری حدود 70 هزار واحد مسکن مهر را در استان راهاندازی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در سال جاری سهمیه استان برای احداث واحدهای مسکن مهر حدود 220 هزار واحد بوده که تاکنون 93 هزار مورد از این واحدها یا افتتاح شده و یا آماده بهرهبرداری است، اضافه کرد: البته 20 هزار مورد از این واحدها به واحدهای مسکن مهر روستایی و 73 هزار مورد از آنها نیز از واحدهای مسکن مهر شهری است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 20 هزار واحد مسکن مهر روستایی در استان افتتاح شده است، بیان داشت: در سال گذشته نیز 42هزار و 500 واحد مسکن شهری در سطح استان اصفهان راهاندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز 30 هزار واحد مسکن مهر روستایی در سطح استان در مرحله بهرهبرداری قرار دارد، افزود: بالاترین آمار افتتاح پروژههای مسکن مهر کشور به استان اصفهان اختصاص دارد و در حال حاضر بیش از 50 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید استان اصفهان وجود دارد.
محمودزاده با تاکید بر اینکه پروژههای مسکن مهر به سه گروه تقسیم شده است که پروژههای مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر به صورت مستیم توسط اداره راه و شهرسازی مدیریت میشود، تصریح کرد: پروژههای مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر توسط بنیاد مسکن مدیریت میشوند و پروژههای مسکن مهر را در شهرهای جدید نیز مدیرعامل این شهرها مدیریت میکنند.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته در سطح کشور در راستای بهرهبرداری از پروژههای مسکن مهر هیچ استانی به اندازه اصفهان فعال نبوده است، ادامه داد: همچنین حدود یک هفتم پروژههای استان در قالب تعاونیها مدیریت میشوند.
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