جوسازی مجدد علیه برنامه صلح آمیز ایران/چرا اوباما به دنبال دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با استناد به اطلاعات سرویسهای رژیم صهیونیستی و آمریکا که سابقه طولانی در ارائه اطلاعات دروغ و بی اساس و اتهام پراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران دارند و دو کشور دیگر که نامشان ذکر نشده است مدعی شد اسناد و مدارکی وجود دارند که نشان می دهند ایران با استفاده از مدل های کامپیوتری در حال محاسبه قدرت تخریب کلاهکهای اتمی است.

روزنامه" نیویورک پست" نیز به انتشار اتهام بی اساس اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی درخصوص نزدیک شدن ایران به ساخت سلاح اتمی که روزنامه واشنگتن پست به آن پرداخته بود پرداخت.

" بوستون گلوب" دیگر روزنامه آمریکایی با اشاره به رد گزینه نظامی از سوی باراک اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران دو دلیل برای رد گزینه نظامی علیه ایران از سوی دولت آمریکا ارائه می کند ، اول اینکه اوباما می خواهد با حل مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماسی، آمریکا و متحدین اش به ویژه اسرائیل را از تبعات فاجعه بار جنگ علیه ایران دور کند و ثانیا اوباما معتقد است ثبات واقعی در منطقه از طریق دیپلماسی دست یافتنی است در غیر این صورت کشورهای منطقه در دور جدیدی از مسابقه تسلیحاتی گرفتار خواهند شد.

تایمز چاپ انگلیس با اشاره به برگزاری رزمایش نظامی آمریکا در خلیج فارس در هفته آینده به انتشار اظهارات رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پرداخته و به نقل از او نوشت ایران تحرکات آمریکا و مانور نظامی این کشور را تحت نظر دارد.

خبرگزاری رویترز از ادامه اختلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال برنامه هسته ای ایران خبر داد و به نقل از نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به مقامات آمریکا نوشت : انها که برای ایران ضرب الاجل تعیین نمی کنند حق ندارند برای ما هم خط قرمز تعیین کنند.

همچنین روزنامه آمریکایی " لس آنجلس تایمز" با پرداختن به عدم تعیین ضرب الاجل برای ایران از سوی آمریکا با وجود فشارهای رژیم صهیونیستی نوشت : مقامات آمریکایی فکر می کنند تعیین ضرب الاجل برای ایران می توانند دست آمریکا را در اعمال گزینه های دیگر ببندد و آمریکا را وارد یک جنگ دیگر کند .