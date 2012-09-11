به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن استان در جمع خبرنگاران تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را یکی از مهم‌ترین بحث‌های موجود در کشور و به ویژه در استان اصفهان دانست و اظهار داشت: اصفهان تمام همت خود را بر روی تکمیل این پروژه‌ها گذاشته است و اصفهان در راستای اجرای پروژه‌های مسکت مهر رتبه نخست را در سطح کشور دارد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری 30 هزار پروژه مسکن مهر روستایی در استان افتتاح می‌شود، اضافه کرد: جلسات شورای مسکن با حضور تمام دستگاه‌های اجرایی استان برای برطرف شدن نقاط ضعف موجود در راستای این پروژه‌ها برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان به مطرح شدن مشکل تعاونی‌های مسکن مهر استان در زمینه معافیت‌های مالیاتی در شصت و چهارمین جلسه شورای مسکن استان اشاره کرد و بیان داشت: در این جلسه راهکار‌های مورد نیاز برای رسیدگی به این موضوع ارائه شد و در حال حاضر احساس می‌شود که دغدغه تعاونی‌های مسکن مهر استان در این جلسه برطرف شده است.

وی با اشاره به اینکه معافیت‌های مالیاتی تعاونی‌های مسکن مهر عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن مهر را کند کرده بود و برطرف شدن این موضوع به تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن مهر کمک می‌کند، افزود: همچنین تسریع برای صدور پروانه‌های ساخت مسکن مهر اصفهان امری مهم و ضروری است و مسئولان استان باید به این موضوع توجه کنند.

جمالی‌نژاد پرداخت حق بیمه پروژه‌های مسکن مهر را با پرداخت پنج هزار و 200 تومان برای هر متر مربع و بیمه کارگران بدون ارائه کارت مهارت فنی نیز یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه دانست و تصریح کرد: شورای مسکن بالا‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه مسکن استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تسریع در تأمین تأسیسات زیر‌بنایی استان در راستای تکمیل پروژه‌های مسکن امری لازم و ضروری است، اضافه کرد: همچنین زمانی که پروژه مسکن مهری راه‌اندازی می‌شود مسئولان باید در کناراین پروژه‌ها به راه‌اندازی تأسیسات خدماتی نیز توجه کنند.