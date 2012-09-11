تکرار ادعاهای غرب این بار از زبان سرویسهای جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی در مورد ماهیت برنامه صلح آمیز هسته ای ایران این بار توسط سازمان های جاسوسی غرب تکرار شد.

منابع دیپلماتیک آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) می گویند گزارش سازمانهای جاسوسی غربی حاکی است ایران با استفاده از مدلهای رایانه ای اقدام به آزمایش و تخمین قدرت تخریب کلاهکهای هسته ای می کند.

هر چند در این گزارش اشاره ای به زمان انجام آزمایشهای ادعایی نشد،ه اما ارائه دهندگان آن مدعی هستند ایران طی سه سال اخیر به انجام این آزمایشات مشغول بوده است.

بر این اساس فعالیتهای ایران موجب شده که لحن مقامات رژیم صهیونیستی در قبال این کشور شدیدتر شده و آنها برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران تهدید نظامی را در دستور کار قرار دهند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که گزارش نهادهای ناظر بین المللی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید دارد و مقامات آمریکایی و اسرائیلی مدعی همچنان از ارائه سند و شواهد دال بر صحت ادعاهای خود ناتوان اند.