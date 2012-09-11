فرمانده سپاه ناحیه بروجرد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ظهر سه شنبه در این مراسم با بیان اینکه لرستان دارای ظرفیت های بسیار بالایی است، اظهار داشت: در این استان می توان کارهای زیادی انجام داد و باید در راستای رشد و توسعه استان تلاش شود.

وی همچنین به فعالیتهای زیرساختی انجام شده در سپاه استان اشاره کرد و افزود: در استان بیش از 150 هزار متر به زیر ساختها اضافه شده است.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تصریح کرد: روند اجرای پوژه های عمرانی در سپاه استان به گونه ای بوده که لرستان در زمینه رشد حجم زیرساختها در کشور مقام اول را کسب کرده است.

سردار بوعلی با بیان اینکه در برنامه ریزی صورت گرفته در استان لرستان احداث 90 سالن ورزشی هدف گذاری شده بود، یادآور شد: تاکنون 70 سالن ورزشی در استان اجرایی و از این تعداد 40 سالن به بهره برداری رسیده است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از زحمات سرهنگ علی پناه سیفی تقدیر و سرهنگ محمد پاپی نژاد به عنوان فرماندهی سپاه ناحیه بروجرد معرفی شد.