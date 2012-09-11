سالانه 2 هزار معلول به جمعیت معلولان یزد اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب در نشست مشترک معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد و اصحاب رسانه با مدیران حوزه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: بین 700 تا 800 نفر از این افراد در حوزه معلولیت های ژنتیکی به این آمار اضافه می شوند که امیدواریم با راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک جنوب شرق کشور در میبد، بتوانیم با انجام به موقع آزمایشهای ژنتیک از تولد نوزادان دچار معلولیت جلوگیری کنیم.

وی افزود: حدود 600 تا 700 از این آمار نیز معلولان حوزه تصادفات هستند و بین 200 تا 300 نفر نیز معلولان حوادث کار هستند.

رحیمی نسب یادآور شد: تعدادی از افراد نیز به واسطه معلولیت های ناشی از بیماریهایی نظیر دیابت، سکته های قلبی و مغزی، صرع، سالمندی و ... دچار معلولیت می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان یزد سه هزار و 900 معلول ذهنی داریم عنوان کرد: در حال حاضر 14 مرکز روزانه برای آموزش روابط عمومی اجتماعی به این افراد در استان یزد دایر است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به مجموع افراد زیر پوشش بهزیستی در استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر 46 هزار نفر در استان یزد زیر پوشش بهزیستی هستندو

رحیمی نسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ایجاد شده برای ایجاد شغل برای مددجویان بهزیستی عنوان کرد: در سال گذشته برای 580 نفر شغل و برای 560 نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

وی تعداد افراد مستمری بگیر در استان یزد از بهزیستی را پنج هزار نفر اعلام کرد و افزود: این افراد از حداقل 45 هزار تا حداکثر 65 هزار تومان مستمری در ماه دریافت می کنند.

در این نشست مدیران کل و نمایندگان ادارات بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر، ثبت احوال، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل اجتماعی استاندار یزد و ... به سئوالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ دادند.