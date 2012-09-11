بررسی مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراهها و بزرگراهها در کمیسیون عمران

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز طرح دریافت عوارض از تبدیل راهها به بزرگراهها و آزادراهها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح بخش خصوصی می تواند با توافق بخش دولتی برای ساخت بزرگراه و آزادراه اقدام کند گفت: در این طرح مطرح شده افرادی که در بخش ساخت ازادراه سرمایه گذاری می کنند عوارض کامل نگییرند و تنها مابه التفاوت عوارض میان آزادراه و بزرگراه را دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: البته مردم نیز حق انتخاب دارند و اگر کسی نمی خواهد از مسیر بزرگراه برود می توانند از آزادراه حرکت کند و یا عوارض کمتری دهد.

لاهوتی تصریح کرد: یکی از خوبی های این طرح این است به دلیل اینکه منابع دولتی محدود است از راه مشارکت بخش خصوصی می توان انگیزه ها را بالا برد.

سخنگوی کمیسیون عمران تصریح کرد: البته اجرای این طرح در گرو این است که راهی که دولت احداث کرده وجود داشته باشد و بخش خصوصی بتواند در کنار آن با احداث راه درآمد زایی داشته باشد و در این میان مردم هم بتوانند حق انتخاب درست داشته باشند.