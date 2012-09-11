همایش عابرپیاده برای اولین بار در شهر قزوین برگزار می شود

حسام شعبانی ورکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به آمار تصادفاتی که در سطح شهرها به ثبت رسیده و مشخص شده درصد بالایی از این سوانح متعلق به عابران پیاده و موتورسواران است ضرورت برنامه ریزی برای توجه به این مسئله در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: با توجه به آمار ارائه شده و بررسی های صورت گرفته موضوع آموزش ایمنی ترافیک به اقشار مختلف جامعه از ضروریات جوامع بشری به شمار می رود لذا در این راستا در اقصی نقاط دنیا روش های مختلفی برای آموزش ایمنی ترافیک به اقشار مختلف جامعه در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن ها می توان به آموزش از طریق دوره های آموزشی، آموزش های ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی، آموزش در مدارس، کلاس های اجباری برای رانندگان متخلف، آموزش های ویژه رانندگی سالمندان اشاره کرد.



این مسئول اضافه کرد: قزوین به عنوان مهد فرهنگ ترافیک نیز برای تحقق این امر وارد مباحث آموزشی فرهنگ ایمنی ترافیک شده و سعی براین است که به صورت منسجم به این موضوع پرداخته شود چرا که در سطح کشور فعالیت های منسجم کمتری در این خصوص انجام شده است.



این کارشناس ارشد راه و ترابری عنوان کرد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در این راستا اقدام به برنامه ریزی های مورد نیاز در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کرده است که در صورت تحقق این برنامه ها طی10 سال آینده وضعیت فرهنگ ترافیکی شهر قزوین به ایده آلی که مدنظر سازمان است خواهد رسید.



دبیرعلمی همایش عابرپیاده با اشاره به اهداف بلند مدت برگزاری همایش گفت: امیدواریم با برگزاری چنین همایش هایی به وضعیت ترافیکی مناسبی که کاهش حداکثری تصادفات و افزایش فرهنگ عمومی ترافیک به منظور رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است دست یابیم.



شعبانی ورکی با بیان این که در موضوع ارتقاء فرهنگ ترافیکی به آموزش عمومی شهروندان کمتر توجه شده اظهارداشت: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین برای جبران این مشکل هفته عابر پیاده را پیش بینی کرده تا در این فرصت به صورت منسجم تری به آموزش عابران پیاده توجه شود.



وی افزود: از آن جایی که همه افراد تحت هرشرایط در بقخشی از مسافرت های درون شهری خود، پیاده روی نیز دارند لذا آموزش فرهنگ ترافیک برای این افراد ضروری به نظر می رسد.



دبیرعلمی همایش عابرپیاده با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در این هفته گفت: همایش دوچرخه سواری مدیران شهری در

محدوده ای از شهر، آموزش های میدانی و اعمال قانون برای عابران پیاده در محدوده خیابان خیام، پیاده روی مادران و دختران و دوچرخه سواری پدران و فرزندان از جمله برنامه های پیش بینی شده در هفته عابر پیاده در قزوین است.



شعبانی ورکی یادآورشد: همچنین گردهمایی جانبازان و معلولان شهر قزوین نیز برگزار خواهد شد که در آن مشکلات عبور ومرور در سطح شهر بررسی می شود که پس از آن با شناسایی آنها سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین نسبت به رفع آنها اقدام خواهد کرد.



این مسئول اضافه کرد:‌ در پایان بیانیه همایش نیز که توسط اساتید معتبر کشور و متخصصان ترافیک تهیه شده،‌ قرائت می شود که به تایید مدیران شهری خواهد رسید.