خدمات پزشکی با اجرای طرح پزشک خانواده کیفی سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان افزود: برای کیفی سازی خدمات طرح پزشک خانواده باید اهتمام ویژه شود و خدماتی متعالی تر از گذشته به منظور دستیابی به مقصود مورد نظر و رسالت نظام که همان دسترسی مردم به خدمات عادلانه سلامت است، ارائه شود.

وی ادامه داد: در طرح پزشک خانواده ادعا بر این است که در گذشته و حال خدمات پزشکی براساس بیمار و بیماری محور بوده اما با اجرای این طرح بناست سلامت افراد جامعه در راس محور قرار گیرد.

وی اظهارداشت: این طرح ملی برای خودداری از افزایش سرانه تخت های بیمارستانی و جلوگیری از مصرف متنوع داروها در بین مردم اجرا می شود چرا که در غیر این صورت هدف دیگری را دنبال نمی کند.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گلستان اظهارداشت: براساس آیات قرآنی، از مولفه های مورد توجه جدی در بخش سلامت، تامین معاش است که با تشریح این آیات و نگاه وسیع تر پیرامون این موضوع می توان دریافت که انسان اهل معاش هم به کیفیت و هم به کمیت معاش در تامین معاش و سلامت مطلوب توجه دارد.

جمشیدی با اشاره به این که دولت نیز به کارهای بزرگ با همین نگاه توجه می کند، گفت: سفر اخیر ریاست جمهوری به استان و افتتاح و بهره برداری از دو طرح بزرگ اقتصادی نشان داد که این طرح ها نشات گرفته از همان نگاه کیفی سازی خدماتی است که جمهوری اسلامی ایران بدان معتقد است.

به گفته وی، در سال اول اجرای این طرح ممکن است نتوان همه افراد را با ویژگی های مورد نظر تحت پوشش قرار داد اما با نگاه پیشگیرانه برای جلوگیری از همه اتفاقات و سوانح اقدام می شود.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان عصر امروز با محور تاسیس دو بیمارستان یکهزار تختخوابی و اجرای پزشک خانواده در معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان با حضور فرمانداران و روسای مراکز بهداشت و درمان سراسر استان تشکیل جلسه داد.