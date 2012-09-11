نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نقدی با اشاره به اینکه نمایشگاه مزبور از امروز آغاز بکار کرده است، افزود: کالاهای مختلفی به ژه پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحریر و مواد غذایی و پروتئینی در آن عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در ایام برگزاری این نمایشگاه بازرسان این اداره و بازرسان اصناف شهرستان بر عرضه کالاها و رعایت نرخهای مصوب نظارت می کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رضوانشهر گفت: با هدف نظارت بر عرضه کالاهای پر مصرف این دوره زمانی در سطح واحدهای صنفی شهرستان و برخورد با تخلفات احتمالی، طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این منطقه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای جذب و توزیع دفترچه های دانش آموزی در شهرستان با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته و واحدهای صنفی منتخب اقدام به عرضه این دفترچه ها در ایام برگزاری نمایشگاه خواهند کرد.

آغاز اجرای برنامه های تنظیم بازار پائیزه در بندر انزلی

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بندر انزلی گفت: این برنامه ها شامل برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، زمینه سازی توزیع برخی اقلام بویژه دفترچه های دانش آموزی با نرخ مصوب دولتی و برگزار کردن فروشهای فوق العاده است.

محمود خوشدل افزود: به این منظور نمایشگاهی در 50 غرفه با هدف عرضه محصولات پرمصرف این ایام شامل لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش با تخفیفی معادل 5 تا 15 درصد از امروز تا 31 شهریور ماه در این شهرستان دایر است.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز شهروندان برای تامین دفترچه های دانش آموزی، برنامه ریزی لازم برای جذب و توزیع این دفترچه ها در شهرستان با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته و این امر از طریق نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و نیز واحدهای صنفی منتخب در ایام مزبور انجام خواهد شد.

آغاز نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه در تالش با مشارکت 140 واحد

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت تالش گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه در این شهرستان در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس با حضور 140 غرفه برگزارشده است.

عیسی صفی دوست افزود: این نمایشگاه در زمینی به وسعت سه هزار متر مربع تا 29 شهریور ماه جاری دایر بوده و شهروندان می توانند همه روزه صبحها و عصرها از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی اظهارداشت: کالاهای اساسی مورد نیاز بویژه برای دانش آموزان از قبیل کیف و کفش، لوازم التحریر و پوشاک با قیمتی معادل 5 تا 15 درصد زیر قیمت بازار در نمایشگاه مزبور عرضه شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت تالش همچنین از اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس خبرداد و گفت: در این طرح بازرسان این اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی خواهند کرد.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه در رودسر با 60 غرفه

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: این نمایشگاه دوم مهرماه امسال با همکاری مجمع امور صنفی این شهرستان دایر خواهد بود و شهروندان می توانند همه روزه صبحها و عصرها از این نمایشگاه بازدید کنند.

محمد علی حسین نیا افزود: نمایشگاه مزبور در 60 غرفه برپا شده و واحدهای صنفی و تولیدی اقدام به عرضه محصولات خود با تخفیفی معادل 5 تا 15 درصد قیمتهای مشابه در بازار ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: عمده این واحدها عرضه کننده لوازم التحریر، پوشاک، کیف، کفش، مواد غذایی و پروتئینی هستند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر گفت: در ایام برگزاری این نمایشگاه بازرسان با حضور در محل نمایشگاه بر روند عرضه کالاها نظارت و با تخلفات احتمالی نیز برخورد خواهند کرد.

وی همچنین از توزیع مقادیر مناسبی از انواع دفترچه های دانش آموزی در نمایشگاه پائیزه این شهرستان خبرداد و گفت: این دفترچه ها علاوه بر نمایشگاه در تعدادی از واحدهای صنفی منتخب شهرستان نیز توزیع می شود.

بازدید از طرح ای مهم صنعتی در حال احداث گیلان

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از بازید چهار طرح صنعتی در شهرستانهای فومن و شفت خبرداد و گفت: در ابتدای این برنامه طرح توسعه شرکت نئوپان فومنات واقع درشهرستان فومن مورد بازدید قرار گرفت.

علی منتظری افزود: این طرح که با هدف تولید MDF و ملامینه ساخته می شود افزون بر 320 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 350 نفر اشتغال برآورد شده و سالانه قادر به تولید 420 هزار متر مکعب MDF خواهد بود.

وی اظهارداشت: طرح تولید بطریهای پت و محصولات پلاستیکی با برآورد میزان سرمایه گذاری 27 میلیارد ریال و اشتغالزایی 40 نفر و ظرفیت تولید سالیانه هزار و 200 تن طرح دیگری بود که در شهرستان فومن مورد بازدید قرار گرفت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از بازدید دو طرح در شهرک صنعتی شفت اشاره کرد و یادآورشد: این طرحها شامل یک واحد تولید چوب پلاست با میزان سرمایه گذاری 44 میلیارد ریال، اشتغال 50 نفر و ظرفیت تولید سالانه 300 هزار متر و نیز یک طرح تولید فرآوردههای لبنی با ظرفیت تولید سالانه 12 هزار تن، برآورد سرمایه گذاری 35 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 30 نفر بوده است.