به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: دین داری به عنوان یکی از حساس‌ترین مسایل زندگی بشر مطرح است.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد در جامعه خود را فردی دین دار و اخلاق مدار می‌دانند و این در حالی است که حقیقت افراد در عرصه امتحان الهی آشکار می‌شود.

امام جمعه شهرضا با اشاره به اهمیت مردم داری و خدمت رسانی شایسته در سطح ادارات و سازمان‌ها افزود: مدیران وظیفه دارند که نسبت به این امر مهم و سازنده در سطوح مختلف ادارات نظارت کنند و تمامی کارمندان باید این موضوع را سرلوحه خود قرار دهند.

وی با اشاره به تبعات ناشی از بد اخلاقی در ادارات یادآور شد: مسئولان باید بدانند و آگاه باشند که بی اخلاقی در برخورد با مردم تمامی خدمات و فعالیت‌های انجام گرفته را کم رنگ جلوه می‌دهد.

یعقوبی با تشریح ثمرات بین‌المللی اجلاس کشورهای غیر متعهد افزود: با وجود گذشت بیش از ده روز از اتمام این اجلاس جهانی، همچنان رسانه های بزرگ دنیا پیرامون این نشست بزرگ بحث می‌کنند.

وی اضافه کرد: بدون شک در آینده نزدیک جهانیان شاهد بروز ظرفیت‌های بزرگ این اجلاس در سطوح مختلف هستند.

یعقوبی ادامه داد: فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاح نشست، زمینه ایجاد تعامل سازنده بین کشورهای غیر متعهد را فراهم کرده است.