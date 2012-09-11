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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

یعقوبی:

اخلاق مداری مهم‌ترین راهکار رفع مشکلات جامعه است

اخلاق مداری مهم‌ترین راهکار رفع مشکلات جامعه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرضا با تشریح اهمیت اخلاق مداری در تمامی مسائل اجتماعی گفت: بردباری در برابر مشکلات و نارسایی‌ها و ترویج اخلاق مداری جزو اساسی‌ترین راهکارهای رفع مشکلات جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: دین داری به عنوان یکی از حساس‌ترین مسایل زندگی بشر مطرح است.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد در جامعه خود را فردی دین دار و اخلاق مدار می‌دانند و این در حالی است که حقیقت افراد در عرصه امتحان الهی  آشکار می‌شود.

امام جمعه شهرضا با اشاره به اهمیت مردم داری و خدمت رسانی شایسته در سطح ادارات و سازمان‌ها افزود: مدیران وظیفه دارند که نسبت به این امر مهم و سازنده در سطوح مختلف ادارات نظارت کنند و تمامی کارمندان باید این موضوع را سرلوحه خود قرار دهند.

وی با اشاره به تبعات ناشی از بد اخلاقی در ادارات یادآور شد: مسئولان باید بدانند و آگاه باشند که بی اخلاقی در برخورد با مردم تمامی خدمات و فعالیت‌های انجام گرفته را کم رنگ جلوه می‌دهد.

یعقوبی با تشریح ثمرات بین‌المللی اجلاس کشورهای غیر متعهد افزود: با وجود گذشت بیش از ده روز از اتمام این اجلاس جهانی، همچنان رسانه های بزرگ دنیا پیرامون این نشست بزرگ بحث می‌کنند.

وی اضافه کرد: بدون شک در آینده نزدیک جهانیان شاهد بروز ظرفیت‌های بزرگ این اجلاس در سطوح مختلف هستند.

یعقوبی ادامه داد: فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب  در مراسم افتتاح نشست، زمینه ایجاد تعامل سازنده بین کشورهای غیر متعهد را فراهم کرده است.

کد مطلب 1694559

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