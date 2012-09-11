به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: دین داری به عنوان یکی از حساسترین مسایل زندگی بشر مطرح است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد در جامعه خود را فردی دین دار و اخلاق مدار میدانند و این در حالی است که حقیقت افراد در عرصه امتحان الهی آشکار میشود.
امام جمعه شهرضا با اشاره به اهمیت مردم داری و خدمت رسانی شایسته در سطح ادارات و سازمانها افزود: مدیران وظیفه دارند که نسبت به این امر مهم و سازنده در سطوح مختلف ادارات نظارت کنند و تمامی کارمندان باید این موضوع را سرلوحه خود قرار دهند.
وی با اشاره به تبعات ناشی از بد اخلاقی در ادارات یادآور شد: مسئولان باید بدانند و آگاه باشند که بی اخلاقی در برخورد با مردم تمامی خدمات و فعالیتهای انجام گرفته را کم رنگ جلوه میدهد.
یعقوبی با تشریح ثمرات بینالمللی اجلاس کشورهای غیر متعهد افزود: با وجود گذشت بیش از ده روز از اتمام این اجلاس جهانی، همچنان رسانه های بزرگ دنیا پیرامون این نشست بزرگ بحث میکنند.
وی اضافه کرد: بدون شک در آینده نزدیک جهانیان شاهد بروز ظرفیتهای بزرگ این اجلاس در سطوح مختلف هستند.
یعقوبی ادامه داد: فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاح نشست، زمینه ایجاد تعامل سازنده بین کشورهای غیر متعهد را فراهم کرده است.
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