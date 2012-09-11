به گزارش خبرگزاری مهر ، وی در پیامی به چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان به بیان ویژگی‌های این کتاب الهی پرداخت و آن را کتاب قرن‌ها و زمان‌های بی‌نهایت معرفی کرد.

در متن این پیام آمده است در میان دلائل پیامبران و معجزات تصدیق‌آفرین آن‌ها، قرآن مجید از دو ویژگی خاص برخوردار است ، نورافکنی و ایمان‌آفرینی قرآن به یک زمان و یا به یک امت مخصوص نبوده ، بلکه پیوسته تا روز رستاخیز نورپاش و رهنماست و گذشت زمان و دگرگونی تمدن‌ها در رهبری آن تأثیر ندارد.



وی در این پیام افزوده است: در حالیکه این ویژگی در معجزات پیامبران پیشین وجود ندارد و از معجزات نه‌گانه حضرت موسی(ع) یا معجزات حضرت مسیح (ع) فقط گروه معاصر و اندکی پس از آنان بهره‌مند بودند، و اگر قرآن از آن‌ها یاد نمی‌کرد چه بسا قسمت اعظم آن‌ها از حافظه زمان پاک می‌گشت.در این جا این سوال مطرح است، چرا معجزات آنان موقت ولی دلیل نبوت پیامبر اسلام جاودان و پیوسته است.



وی در پیام خود تصریح کرده است: پاسخ این سوال روشن است، این نوع تفاوت در دلایل، از ماهیت رسالت آنان سرچشمه می‌گیرد، زیرا نبوت آنان پیوسته نبوده و از این جهت معجزات آنان نیز همرنگ دعوت آنان شده است.ولی رسالت خاتم، و دعوت جاودان او تا روز رستاخیز ، در گرو اعجاز جاودان است تا برهان نبوت در هر زمان در اختیار ملل جهان قرار گیرد.



آیت الله سبحانی در پیام خود آورده است ویژگی دوم قرآن، نهایت‌ناپذیری آن است. با این‌که متجاوز از چهارده قرن است که پژوهشگران روی مفاهیم و حقایق قرآن کار می‌کنند هنوز جای تحقیق باقی است، تو گویی قرآن بسان طبیعت است که هر چه بشر روی آن کار کند هر روز بر حقایق تازه‌ای دست می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به فرمایش امام جعفر صادق (ع) در خصوص کهنه ناپذیری این کتاب عظیم آورده است: نکته آن این است که قرآن برای زمان محدود و گروه خاص فرستاده نشده است، از این نظر در همه زمان‌ها و نزد همه ملل جهان تا روز رستاخیز درخشند است.

این مرجع عالیقدر جهان تشیع در پایان از جهاد دانشگاهی و مسئولان آذربایجان‌شرقی و شهر تبریز به خاطری برگزاری این دوره از مسابقات سپاسگزاری کرده است.