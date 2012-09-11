مقاوم سازی واحدهای مسکونی رودبار در مقابل زمین لرزه ضروری است

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون 14 هزار واحد مسکونی روستایی در شهرستان رودبار تسهیلات مقاوم سازی دریافت کرده اند.
وی با اشاره به زلزله خیز بودن رودبار خواستار ارائه تسهیلات به 5 هزار واحد مسکونی روستایی دیگر در این شهرستان شد.
وی ادامه داد: در زمین لرزه اخیر رودبار 250 واحد مسکونی و سه مدرسه دچار ترک خوردگی شده اند.
مرادی گفت: تنها راه مقابله با زمین لرزه مقاوم سازی واحدهای مسکونی است و این مسئله باید در جامعه نهادینه شود.
چندی قبل زمین لرزه ای 4.7 ریشتری رودبار را لرزاند، گفتنی است در استان کرمان 18 گسل فعال وجود دارد که 90 درصد مناطق مسکونی را فراگرفته است.
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